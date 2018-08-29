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Гибридно-электрический авиационный двигатель разработают в России

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Фото: youtube.com
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В России начинается разработка гибридно-электрического авиационного двигателя. Прототип будет представлен к концу 2019 года, сообщили «Известиям» в Министерстве промышленности и торговли.

Мощность двигателя составит 0,5 МВт, а при разработке будут использованы «прорывные технологии, в том числе высокотемпературной сверхпроводимости», добавили в ведомстве.

В Минпромторге рассчитывают, что применение подобных технологий позволит на 60% увеличить эффективность использования энергии на борту воздушного судна, а также сократить выброс вредных веществ во время полета и повысить топливную эффективность.

Подробнее — в материале «Известий»:

В небо на батарейках

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