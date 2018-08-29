Мару Багдасарян ищут судебные приставы

Судебные приставы разыскивают скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян из-за долгов по штрафам за неправильную парковку. Сейчас гонщица пытается вернуть права, которых ее лишили пожизненно.

Мара Багдасарян — одна из фигуранток резонансного дела о гонках на Gelandewagen. Участники инцидента за неповиновение полиции были приговорены к общественным работам и административным арестам. С ноября 2016 года в отношении Багдасарян было рассмотрено более 70 административных протоколов, составленных за уклонение от исполнения административного наказания.