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Мару Багдасарян ищут судебные приставы

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Судебные приставы разыскивают скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян из-за долгов по штрафам за неправильную парковку. Сейчас гонщица пытается вернуть права, которых ее лишили пожизненно.

Мара Багдасарян — одна из фигуранток резонансного дела о гонках на Gelandewagen. Участники инцидента за неповиновение полиции были приговорены к общественным работам и административным арестам. С ноября 2016 года в отношении Багдасарян было рассмотрено более 70 административных протоколов, составленных за уклонение от исполнения административного наказания.

 

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