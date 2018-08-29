Наш король: редкие фотографии Майкла Джексона

В среду, 29 августа, исполняется 60 лет со дня рождения короля поп-музыки, Майкла Джексона. А легенды, как известно, не стареют и не умирают. Портал iz.ru выбрал фотографии, которые напомнят вам о том, каким Майкл Джексон был на заре и в расцвете своей карьеры