Наш король: редкие фотографии Майкла Джексона

В среду, 29 августа, исполняется 60 лет со дня рождения короля поп-музыки, Майкла Джексона. А легенды, как известно, не стареют и не умирают. Портал iz.ru выбрал фотографии, которые напомнят вам о том, каким Майкл Джексон был на заре и в расцвете своей карьеры
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Фото: Getty Images/CBS Photo Archive
«Семейная» группа Jackson 5 на съемках телевизионного скетча вместе с певицей Шер. Юный Майкл — второй справа
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Фото: Getty Images/Tom Keller
К концу 1970-х популярность детской группы стала падать, а в начале 1980-х Майкл Джексон, ее главная звезда, начал сольную карьеру
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Фото: Getty Images/Hulton Archive
Майкл Джексон в костюме ворона на съемках фильма «Виз» по сказке «Удивительный волшебник из страны Оз». На съемочной площадке он познакомился с музыкальным режиссером Куинси Джонсоном — в дальнейшем тот был продюсером многих из его альбомов
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Evans
Молодой Майкл Джексон прислушивается к беседе президента США Рональда Рейгана с его супругой Нэнси. В 1984 году американский президент вручил 26-летнему певцу награду за поддержку благотворительных организаций, которые помогают бороться с алкогольной и наркотической зависимостью
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Фото: Getty Images/Dave Hogan
С середины 1980-х награды за участие в благотворительных проектах ему вручали регулярно. В 1988-м Майкл Джексон получил почетную степень Университета Фиска в Нью-Йорке — за то, что учредил специальный грант для темнокожих студентов
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Harrison Funk
Майкл Джексон страдал болезнью витилиго, доставшейся ему от матери — она приводит к нарушению пигментации кожи. Болезнь обострилась в середине 1980-х, когда на съемках клипа певец получил серьезные ожоги. В том числе, из-за болезни ему приходилось носить грим и избегать солнечного света
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Фото: Getty Images/WireImage/Ron Galella
Майкл Джексон со своей ровесницей и коллегой по звездному Олимпу, Мадонной. После его смерти певица назвала его одним из величайших певцов и рассказала журналистам, что не может перестать плакать
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Harrison Funk
Майкл Джексон с Элизабет Тейлор и Нельсоном Манделой. Известно, что Элизабет Тейлор входила в довольно узкий круг близких друзей певца
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Фото: Getty Images/WireImage/Michel Dufour
Впрочем, чаще всего общения (да и публичного внимания) он избегал, а большую часть времени вне гастролей и концертов, вплоть до своей смерти в 2009 году, проводил на ранчо «Неверленд». Название было выбрано в честь страны Питера Пена — любимого героя Майкла Джексона
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