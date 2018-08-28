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Генплан на 20 лет разработают для Воронежа

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Новый генеральный план города разработают для Воронежа на 20 лет. Соответствующее распоряжение дал мэр Вадим Кстенин.

Разработка генплана будет проходить в три этапа, которые продлятся до ноября 2020 года. Результатом работы экспертов из различных сфер должен стать план Воронежа до 2041 года. Об этом сообщает ИА «Абирег».

До 10 сентября в управлении главного архитектора будет создана комиссия по разработке проекта, в этот же срок будет определен порядок работы комиссии. В нее войдут 29 человек, в числе которых, помимо чиновников, должны оказаться девелоперы и проектировщики.

Ранее сообщалось, что в Воронеже будет благоустроен парк «Дельфин». Стоимость работ оценивается в 150 млн рублей. В парке планируется разместить колесо обозрения высотой не менее 65 м, также обсуждаются варианты фонтана и пристани для водных трамваев.

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