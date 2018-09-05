В глазах большинства жителей Земли сегодня природные катаклизмы по степени опасности уступают разве что ядерной угрозе. По прогнозам ООН, почти 70% населения планеты к 2050 году будут жить в крупных городах. Так что мегаполисы становятся местом, где климатические вызовы проявляются особенно остро. В такой ситуации требуется разработка стратегии, позволяющей городской инфраструктуре, с одной стороны, быть устойчивой перед любыми погодными изменениями — аномальной жарой, снегопадом или ураганом, — а с другой стороны, уменьшить негативное влияние на окружающую среду.

Для достижения цели такого масштаба требуется международный подход. Например, Москва участвует в проекте «C40». Он объединяет более 100 мегаполисов для борьбы за здоровое и устойчивое будущее горожан по всему миру, в частности, благодаря снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Другим примером служит Парижское соглашение, в рамках которого страны наконец объединились для решения планетарной проблемы изменения климата. Несмотря на ряд разногласий по определенным пунктам документа, администрациям намного проще сотрудничать, решая общие проблемы.

В той или иной мере набор традиционных инструментов по контролю климата используют во всех мегаполисах мира. Принцип «умного» города включает разные компоненты: экомониторинг, технологии раннего обнаружения природных аномалий, энергоэффективность, улучшение инфраструктуры общественного транспорта. Лондон, Париж и Нью-Йорк ступили на эту дорогу раньше. Изучение зарубежного опыта позволило нам пройти путь длиной в 20 лет всего за пять. Примеры международного градостроительства показывают: на этапе проектирования возможно совершить необратимые ошибки, последствия которых дорого обойдутся будущим поколениям. Поэтому наша главная задача заключается в том, чтобы в любом аспекте развития Москвы — от транспортной политики до жилищно-коммунального хозяйства — принимались экологически взвешенные решения.

В международном контексте Москва выглядит достойно. У нас хорошие цифры по энергетике: несмотря на постоянный прирост квадратных метров недвижимости, удалось сократить потребление газа на 20% благодаря внедрению энергосберегающих технологий. Этих объемов хватило бы на отопление двухмиллионного города. Кроме этого, Москва занимает первое место среди мегаполисов по зеленым насаждениям. А благодаря восстановлению многих общественных пространств и увеличению пешеходных зон город в целом стал более дружелюбным к жителям.

На изменение климата в основном влияют выбросы теплых газов. Во всем мире для удобства их измеряют количеством в атмосфере углекислого газа. И, естественно, наша задача — снижать тепловой углеродный фон. По возможности, перемещаться по городу на общественном транспорте, экономить электроэнергию, воду. Конечно, каждый человек по отдельности не сильно воздействует на окружающую среду. Но если даже минимальные показатели умножить на 12 млн жителей столицы, то получится куда более серьезная картина. Именно поэтому, чем меньше ресурсов мы потребляем, тем больше перспектив у нашего города, страны и планеты в будущем. В планах России — снижение уровня выбросов парниковых газов в атмосферу на 25% от показателей 1995 года. В Москве мы уже выполнили эту цель на 20%, а также перешли на высокоэкологичное топливо раньше других российских городов.

Второй год подряд мы организуем масштабное событие в сфере экологии — Климатический форум городов. Это площадка, которая объединяет экспертов по изменению климата, представителей власти, бизнеса и общественности. На форум выносятся ключевые вопросы подготовки городской инфраструктуры к вероятным климатическим изменениям, обсуждаются пути внедрения «зеленых» технологий. Мы предлагаем горожанам задуматься над последствиями человеческой деятельности на планете, ведь это наше общее завтра. В этом году форум пройдет 6–7 сентября в историческом павильоне ВДНХ «Рабочий и колхозница». В мероприятии примут участие эксперты в области контроля климата, экологии, урбанистки и технологий smart city из 18 стран мира.

2018 год в России объявлен Годом волонтеров — важная тема, ведь это про людей с активной жизненной позицией, чья деятельность вдохновляет других на позитивные изменения. Не все проблемы можно решить контролем и усилиями государственных органов — гражданская инициатива не менее важна.

Автор — руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

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