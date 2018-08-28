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Живую стену на набережной Хабаровска выстроят 1945 человек

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Фото: vk.com/khv_zapobedu
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Патриотическая акция «Стена памяти и дружбы» пройдет в Хабаровске в рамках празднования 73-й годовщины окончания Второй мировой войны. Ее участники, 1945 человек, выстроятся в живую стену на набережной Невельского. Это ознаменует год окончания самой кровопролитной войны в истории человества.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» региональный координатор движения «Волонтеры победы» Анастасия Брага, в этом году из-за реконструкции набережной решено изменить маршрут акции. Если год назад живая стена стояла от речного вокзала до памятника Василевскому, то нынче она будет начинаться от бюста Малиновского до памятника Василевскому.

Флешмоб пройдет 2 сентября. Пришедшие на набережную ровно в 14:00 возьмутся за руки. А спустя час начнется символическая передача копии акта о капитуляции Японии. Планируется также записать видеообращение на нескольких языках и разместить его в соцсетях.

23 августа в Волгограде прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине бомбардировки 1942 года. На мемориальном кладбище в Россошках были преданы земле останки 841 советского солдата, которые были обнаружены поисковиками в этом году.

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