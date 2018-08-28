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В Москве задержали 18 человек после дорожного конфликта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полицейские задержали 18 участников дорожного конфликта со стрельбой в Москве, три человека госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел в районе дома № 18 по Булатниковской улице на юге Москвы.

По данным полицейских, у троих пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, колото-резаное ранение живота, резаную рану локтя, а также огнестрельные ранения конечностей, передает «РИА Новости».

Задержанные доставлены в отдел полиции.

Ранее, 17 августа, стрельбой закончился дорожный конфликт на Комсомольском проспекте в Москве.

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