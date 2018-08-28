Облившийся расплавленным металлом рабочий погиб в Белгородской области

В реанимации скончался рабочий, на которого на предприятии вылился расплавленный металл. Проверку по факту несчастного случая ведет следственный комитет.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в электросталеплавильном цехе предприятия в Старом Осколе. При перемещении сталь-ковша из него выплеснулся жидкий металл. Он попал на мастера внепечной обработки. Пострадавший был доставлен в реанимацию. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь мужчины, однако спустя пять дней после госпитализации он скончался. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Для расследования ЧП была создана специальная комиссия. Также доследственную проверку проводит следственный комитет.