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Стычка морского котика с домашним котом попала на видео

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Фото: twitter.com/BoringEnormous
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В сети появилось видео стычки морского котика с домашним котом.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как проходящий мимо морского обитателя кот неожиданно наносит несколько ударов лапой по морде тюленя.

После столкновения с земным братом удивленный морской котик по имени Патрик во избежание драки укатился с места своего лежбища.

Пользователей соцсетей ранее покорило видео про находчивую утку, которая обманула охотившегося на нее тигра.

Как сообщала «Газета.ру», кот из Великобритании по кличке Тео получил посмертную награду «Кот года» за спасение жизни своей хозяйки.

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