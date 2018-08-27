Директор новгородской аптеки похищала лекарства для платы по кредитам

В суде Великого Новгорода вынесен приговор в отношении бывшей заведующей аптекой в Малой Вишере. Марию Кузьмину признали виновной в хищении лекарств.

Как установило следствие, преступления были совершены в период с января по сентябрь 2017 года. Кузьмина похищала препараты, а потом их продавала. Полученными от реализации деньгами она, в частности, гасила кредит в банке. Ущерб от ее действий оценили в 43,7 тыс. рублей.

Для хищений заведующая использовала логин и пароль системы, в которой фиксировались обслуженные рецепты — мошенница вносила туда ложную информацию. Таким образом, пациенты по документам получали большее количество упаковок лекарств, чем это происходило на самом деле. Оставшиеся препараты Кузьмина продавала в аптеке.

Подозреваемая признала свою вину. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно, передает «Новгород.ру».