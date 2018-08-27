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Чемпионат по грудничковому плаванию проведут в Ульяновске

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Впервые в истории Ульяновска пройдет чемпионат по грудничковому плаванию. Заплывы состоятся 8 сентября на базе детской специализированной психоневрологической больницы.

Участникам состязаний предстоит выступить в обязательной и произвольной программах. Их разделят по возрастным категориям — от пяти месяцев до четырех лет.

Жюри оценит самостоятельное плавание, длительность нахождения под водой и скорость выполнения упражнений. Дополнительные баллы можно будет получить за эксклюзивное показательное выступление и артистизм.

Лучших маленьких пловцов наградят медалями, передает 1ul.ru.

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