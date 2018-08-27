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Энергию будут вырабатывать из отходов на предприятии в Алтайском крае

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Компания по производству круп и зерновых хлопьев в Алтайском крае запустит установку для утилизации лузги. Она будет вырабатывать электричество для предприятия.

Установку разработали в компании «Роса» в Шипуновском районе. Ее мощности будет достаточно, чтобы обеспечить собственное производство. Часть электроэнергии компания намерена продавать сторонним потребителям. Об этом пишет altapress.ru.

Для разработки собственной установки сотрудники компании несколько лет изучали патенты. Техника уже прошла испытания и в скором времени будет запущена. В дальнейшем руководство «Росы» намерено запатентовать свое изобретение и заниматься продажей электроустановок.

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