Деньги падают в цене
Малый и средний бизнес (МСБ) сегодня самая уязвимая часть российской экономики, несмотря на многочисленные программы поддержки, в том числе и льготного кредитования. На развитие нужны средства, желательно длинные и дешевые. Банки заинтересованы в работе с малыми предприятиями, но пока могут привлечь заемщиков лишь снижением ставок.
Основная проблема привлечения внешнего финансирования МСБ — отсутствие хороших залогов и недостаточная финансовая устойчивость — они особо уязвимы в кризисные времена. Малые и средние компании зачастую непрозрачны, в них отсутствуют стандартизованные корпоративные процедуры, что затрудняет оценку их платежеспособности. В результате при кредитовании МСБ преобладают краткосрочные займы — доля кредитов сроком до одного года превышает 62% в общих выдачах этому сектору.
ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС
Как поясняет директор по развитию кредитных продуктов Альфа-банка Марина Полякова, банки в целом заинтересованы в финансировании МСБ. Это массовый сегмент, кредитование которого позволяет банку оперативно наращивать портфель и диверсифицировать риски большим количеством выданных кредитов на незначительные суммы. На фоне снижения банковских ставок, естественно, наблюдается взлет кредитования МСБ. В 2017 году впервые за последние несколько лет выдача кредитов малому и среднему бизнесу выросла на 15,4%, в первой половине 2018-го — еще на 4%.
При этом некоторые банки наращивают портфель кредитов, предоставленных МСБ, быстрее среднерыночных показателей. Так, по итогам первого полугодия 2018 года такой портфель в ВТБ увеличился на 9,6%.
Безусловный лидер по выдаче кредитов МСБ и по темпам роста объемов такого кредитования — Сбербанк, на его долю приходится около 30% рынка. По словам старшего вице-президента, руководителя блока Сбербанка «Корпоративный бизнес» Анатолия Попова, в прошлом году банк нарастил портфель кредитов МСБ на 20%. Выступая в мае на Петербургском международном экономическом форуме, Попов подчеркнул, что портфель по кредитам по МСП растет в несколько раз быстрее, чем в среднем по бизнесу. Помимо Сбербанка серьезными игроками на этом рынке в прошлом году являлись банки «УралСиб», «Возрождение», Промсвязьбанк, Бинбанк, Инвестторгбанк. Будут ли подпавшие под санацию банки и дальше кредитовать МСБ, на данный момент пока неясно. На этот рынок выходят и новые игроки: так, например, в начале августа о запуске кредитования для малого и среднего бизнеса объявил Тинькофф Банк. Кредит для предпринимателей на срок до 3 лет на сумму до 1 млн рублей под 12% годовых выдается без поручителей и залогов. При своевременном погашении кредита без просрочек Тинькофф Банк пересчитает проценты по сниженной ставке и вернет разницу. Клиентам «Тинькофф Бизнеса» также будет доступен беспроцентный овердрафт на сумму до 300 тысяч рублей на срок до 15 дней. Плата за использование овердрафта составит от 490 рублей, но им также можно будет пользоваться бесплатно в течение бизнес-дня.
ПОД ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА
Снижение ставок по обычным кредитам для малых и средних компаний наблюдалось в целом по рынку. Начиная с прошлого года заработали программы госгарантий при кредитовании МСБ — сейчас по ним можно получить кредит под 5–6% годовых.
Так, например, в мае 2018 года Сбербанк и Министерство экономического развития РФ подписали дополнительное соглашение о предоставлении льготных кредитов под 6,5% на срок до пяти лет субъектам малого и среднего предпринимательства. По оценкам Сбербанка, этот документ позволит выдать в 2018 году до 15,5 млрд рублей.
В государственных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых совместно с Министерством экономического развития РФ, Министерством сельского хозяйства и Корпорацией МСП, участвует и банк ВТБ. «По итогам первого полугодия 2018 года кредитный портфель ВТБ по государственным программам поддержки малого и среднего предпринимательства превысил 90 млрд рублей. Недавно наш банк присоединился к льготной программе Министерства промышленности и торговли, по которой кредитные средства предоставляются производителям на приобретение промышленной российской техники по ставке до 5% годовых с максимальным сроком сделок до пяти лет. Мы уже заключили пять сделок по этой программе на общую сумму более 125 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ВТБ.
Программы гарантирования заработали и на региональном уровне. В 2017 году Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы прогарантировал кредиты московским компаниям на сумму 20 млрд рублей — это примерно 4% от кредитного банковского портфеля в столице. Это пока капля в море, но тем, кто получил такие гарантии, это серьезное подспорье в бизнесе. Фонд выдает поручительство по кредиту с гарантийным покрытием до 70% от требуемого банками залогового обеспечения.
КУРС НА СМЯГЧЕНИЕ
Директор по развитию кредитных продуктов Альфа-банка Марина Полякова отмечает явный тренд на смягчение условий кредитования заемщиков малого и среднего бизнеса. «Особенность малого бизнеса — это быстрая реакция на изменения в экономике. Поэтому при развитии кризиса у этих заемщиков довольно быстро происходит падение кредитного качества. А по мере прохождения острой фазы кризиса, сегмент малого бизнеса раньше других восстанавливается и начинается новый виток роста. Сейчас мы видим, что острая фаза пройдена, период массовых дефолтов закончился. На рынке опять оживление», — говорит она.
На смягчение требований банков к заемщикам в последние годы влияет еще один важный фактор: новый уровень информационной прозрачности и использование технологий big data.
В целом за последние пару лет существенно расширился круг источников информации: для оценки заемщика банки стали активнее пользоваться данными из БКИ, ЕГРЮЛ, СПАРК, коммерческих баз и агрегаторов различных данных. Госорганы и коммерческие структуры все больше собирают и агрегируют информацию о компаниях и постепенно расширяют доступ к различным информационным базам. Это позволяет банкам ускорить и упростить процесс кредитования, при этом кредитное качество и риски остаются под контролем.