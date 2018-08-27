Деньги падают в цене

Малый и средний бизнес (МСБ) сегод­ня самая уязвимая часть российской экономики, несмотря на многочислен­ные программы поддержки, в том числе и льготного кредитования. На развитие нужны средства, желательно длинные и дешевые. Банки заинтересованы в ра­боте с малыми предприятиями, но пока могут привлечь заемщиков лишь сниже­нием ставок.

Основная проблема привлечения внешнего финансирования МСБ — от­сутствие хороших залогов и недоста­точная финансовая устойчивость — они особо уязвимы в кризисные времена. Ма­лые и средние компании зачастую не­прозрачны, в них отсутствуют стандар­тизованные корпоративные процедуры, что затрудняет оценку их платежеспо­собности. В результате при кредитова­нии МСБ преобладают краткосрочные займы — доля кредитов сроком до одно­го года превышает 62% в общих выдачах этому сектору.

ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС

Как поясняет директор по развитию кре­дитных продуктов Альфа-банка Марина Полякова, банки в целом заинтересова­ны в финансировании МСБ. Это массо­вый сегмент, кредитование которого по­зволяет банку оперативно наращивать портфель и диверсифицировать риски большим количеством выданных креди­тов на незначительные суммы. На фоне снижения банковских ставок, естествен­но, наблюдается взлет кредитования МСБ. В 2017 году впервые за последние несколько лет выдача кредитов мало­му и среднему бизнесу выросла на 15,4%, в первой половине 2018-го — еще на 4%.

При этом некоторые банки наращи­вают портфель кредитов, предостав­ленных МСБ, быстрее среднерыночных показателей. Так, по итогам первого по­лугодия 2018 года такой портфель в ВТБ увеличился на 9,6%.

Безусловный лидер по выдаче кре­дитов МСБ и по темпам роста объе­мов такого кредитования — Сбербанк, на его долю приходится около 30% рын­ка. По словам старшего вице-президен­та, руководителя блока Сбербанка «Кор­поративный бизнес» Анатолия Попова, в прошлом году банк нарастил портфель кредитов МСБ на 20%. Выступая в мае на Петербургском международном эко­номическом форуме, Попов подчеркнул, что портфель по кредитам по МСП растет в несколько раз быстрее, чем в среднем по бизнесу. Помимо Сбербанка серьез­ными игроками на этом рынке в прош­лом году являлись банки «УралСиб», «Возрождение», Промсвязьбанк, Бин­банк, Инвестторгбанк. Будут ли подпав­шие под санацию банки и дальше кре­дитовать МСБ, на данный момент пока неясно. На этот рынок выходят и новые игроки: так, например, в начале августа о запуске кредитования для малого и среднего бизнеса объявил Тинькофф Банк. Кредит для предпринимателей на срок до 3 лет на сумму до 1 млн рублей под 12% годовых выдается без поручите­лей и залогов. При своевременном пога­шении кредита без просрочек Тинькофф Банк пересчитает проценты по снижен­ной ставке и вернет разницу. Клиентам «Тинькофф Бизнеса» также будет досту­пен беспроцентный овердрафт на сумму до 300 тысяч рублей на срок до 15 дней. Плата за использование овердрафта со­ставит от 490 рублей, но им также мож­но будет пользоваться бесплатно в тече­ние бизнес-дня.

ПОД ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА

Снижение ставок по обычным кре­дитам для малых и средних компа­ний наблюдалось в целом по рынку. Начиная с прошлого года заработа­ли программы госгарантий при кре­дитовании МСБ — сейчас по ним мож­но получить кредит под 5–6% годовых.

Так, например, в мае 2018 года Сбер­банк и Министерство экономическо­го развития РФ подписали дополни­тельное соглашение о предоставлении льготных кредитов под 6,5% на срок до пяти лет субъектам малого и сред­него предпринимательства. По оцен­кам Сбербанка, этот документ поз­волит выдать в 2018 году до 15,5 млрд рублей.

В государственных программах поддержки малого и среднего пред­принимательства, реализуемых со­вместно с Министерством экономи­ческого развития РФ, Министерством сельского хозяйства и Корпорацией МСП, участвует и банк ВТБ. «По итогам первого полугодия 2018 года кредит­ный портфель ВТБ по государствен­ным программам поддержки мало­го и среднего предпринимательства превысил 90 млрд рублей. Недавно наш банк присоединился к льготной про­грамме Министерства промышленно­сти и торговли, по которой кредитные средства предоставляются производи­телям на приобретение промышлен­ной российской техники по ставке до 5% годовых с максимальным сро­ком сделок до пяти лет. Мы уже заклю­чили пять сделок по этой программе на общую сумму более 125 млн руб­лей», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

Программы гарантирования за­работали и на региональном уровне. В 2017 году Фонд содействия кредито­ванию малого бизнеса Москвы прога­рантировал кредиты московским ком­паниям на сумму 20 млрд рублей — это примерно 4% от кредитного банков­ского портфеля в столице. Это пока капля в море, но тем, кто получил та­кие гарантии, это серьезное подспорье в бизнесе. Фонд выдает поручитель­ство по кредиту с гарантийным покры­тием до 70% от требуемого банками за­логового обеспечения.

КУРС НА СМЯГЧЕНИЕ

Директор по развитию кредитных продуктов Альфа-банка Марина Поля­кова отмечает явный тренд на смягче­ние условий кредитования заемщиков малого и среднего бизнеса. «Особен­ность малого бизнеса — это быстрая реакция на изменения в экономике. Поэтому при развитии кризиса у этих заемщиков довольно быстро проис­ходит падение кредитного качества. А по мере прохождения острой фазы кризиса, сегмент малого бизнеса рань­ше других восстанавливается и на­чинается новый виток роста. Сейчас мы видим, что острая фаза пройдена, период массовых дефолтов закончил­ся. На рынке опять оживление», — го­ворит она.

На смягчение требований банков к заемщикам в последние годы влияет еще один важный фактор: новый уро­вень информационной прозрачности и использование технологий big data.

В целом за последние пару лет су­щественно расширился круг источни­ков информации: для оценки заемщи­ка банки стали активнее пользоваться данными из БКИ, ЕГРЮЛ, СПАРК, ком­мерческих баз и агрегаторов различ­ных данных. Госорганы и коммерче­ские структуры все больше собирают и агрегируют информацию о компа­ниях и постепенно расширяют доступ к различным информационным ба­зам. Это позволяет банкам ускорить и упростить процесс кредитования, при этом кредитное качество и риски остаются под контролем.