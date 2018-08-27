В правительстве России отчитались об успехах в импортозамещении

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об успехах импортозамещения в России. По его словам, Москва на фоне санкций успешно замещает электронику и комплектующие двойного назначения из США продукцией из юго-восточной Азии, сообщает «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что импортозамещение не зависит от ограничений, которые вводятся или будут вводиться. Россия находит возможность приобретать необходимое ей оборудование на открытых рынках, отметил Мантуров.

«Что касается радиоэлектроники, то в части поставок продукции категории space, military по электронной компонентной базе мы находимся под ограничениями уже многие годы, если не сказать десятилетия. Мы на открытом рынке приобретаем ту продукцию, которую невозможно замещать в одночасье», — отметил глава ведомства.

23 августа польский министр сельского хозяйства и развития села Ян Ардановски заявил, что Польша не должна надеяться на возможность «сбыть все излишки» своего продовольствия в Россию, поскольку Москва успешно реализует стратегию импортозамещения.

Санкции в отношении Москвы начали поэтапно вводиться рядом стран, в том числе США и государствами – членами Евросоюза, с 2014 года. Поводом для ограничительных мер послужил конфликт на юго-востоке Украины и воссоединение Крыма с Россией. Российские власти в ответ ввели эмбарго на ряд продуктов из стран, поддержавших санкции, а также взяли курс на импортозамещение.

8 августа Госдеп США анонсировал введение новых антироссийских санкций. Поводом для ужесточения рестриктивных мер стало отравление британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В нападении бездоказательно обвиняют Москву.

Первый пакет ограничений вступил в силу 27 августа, хотя введение ограничений изначально анонсировалось с 22 августа. Обозначенный ранее срок на самом деле оказался окончанием уведомительного периода.

. Он предусматривает запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения. Второй пакет может быть принят через три месяца и касается понижения уровня дипломатических отношений и запрет на полеты в США «Аэрофлоту».

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что санкционное давление на Москву зависит не только от позиции американского президента Дональда Трампа, но и от позиции правящего класса.