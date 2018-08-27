«Наша задача — помочь бизнесу зарабатывать больше»

Банк без отделений и очередей, об­служивание предпринимателей полностью в онлайне, моментальные операции — финансовые технологии сделали это реальностью. Тинькофф Банк создал целую экосистему всех не­обходимых онлайн-сервисов для ма­лого и среднего предпринимательства, включая стандартное расчетно-кассо­вое обслуживание, автоматизирован­ную бухгалтерию и многое другое. Ру­ководитель «Тинькофф Бизнеса» Федор Бухаров рассказал «Известиям» о том, как крупнейший в мире онлайн-банк ра­ботает с предпринимателями.

Тинькофф создал новый формат об­щения с банком — без визитов в офис. С самого начала его работы ставка де­лалась на клиентов-физлиц. «Тинь­кофф Бизнес» предлагает услуги мало­му и среднему бизнесу. Эту категорию клиентов вы обслуживаете так же, как и физлиц: исключительно онлайн?

Разумеется. Тинькофф — первый и единственный крупный банк в Рос­сии, полностью работающий в онлай­не. И крупнейший онлайн-банк в мире по количеству клиентов — у нас их свы­ше 7 млн. У нас никогда не было и не бу­дет отделений. Обслуживание малого и среднего бизнеса мы начали около трех лет назад и, конечно, использо­вали лучшие наработки, которые у нас есть для физлиц.

Самое главное, что мы предлага­ем клиентам и почему люди и компа­нии к нам идут, — это уровень сервиса. Для клиента, и особенно для предпри­нимателя, важно, чтобы он обслужи­вался быстро, качественно. Поэтому наша первая задача — быть незамет­ными и экономить время клиента. Вто­рое — это дать ему нечто большее, по­мочь ему с бизнесом так, чтобы он мог зарабатывать больше. Самое простое, точнее, не самое простое, самое понят­ное — это наша дистанционность. Клас­сический подход: приходи и бери кучу документов, приходи к нам в отделе­ние, стой в очереди, и, может, тебе по­везет. У нас подход другой: мы работа­ем дистанционно и оперативно.

Предприниматели порой жалуются, что банки не совсем правильно пони­мают свою роль во взаимоотношениях с клиентом и пытаются диктовать свои, иногда избыточные условия. Скажем, требуют каждый квартал актуальные договоры об аренде клиентом поме­щения. Какую информацию, помимо стандартного набора бумаг для откры­тия счета, от своего клиента будет тре­бовать Тинькофф Банк?

Чтобы открыть счет в банке, не нужно собирать кучу документов и куда-то их везти, стоять в очередях. Все делается в онлайне: через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение. Мы берем только мини­мум документов, который требуется по закону, ничего лишнего с клиента не просим, обычно у него все есть под рукой. Мы сами берем все, что можно достать в открытых источниках, что­бы не просить эти документы у клиен­та лишний раз.

Но в некоторых случаях мы можем запросить дополнительные докумен­ты. Закон говорит нам: «Знай свое­го клиента». Мы должны понимать — в действительности ли существует бизнес клиента и не используется ли он для проведения сомнительных опе­раций. В целом все просто: если биз­нес банку понятен — никаких допол­нительных документов не потребуется.

Давайте разберем конкретный пример. Допустим, владелец двух сувенирных магазинов ищет банк для обслужива­ния своего бизнеса. Бизнес в Суздале, владелец живет в Суздале и в Москву без лишней необходимости приезжать не планирует. Как ему открыть счет в Тинькофф Банке?

Ему нужно просто оставить заявку на сайте. После этого мы запрашива­ем у него минимум документов, пред­варительно их смотрим и назначаем встречу в удобном для клиента месте, куда приезжает наш представитель. Он уже смотрит оригиналы докумен­тов, проводит идентификацию, про­веряет паспорта — все, что требуется по законодательству. У нашего пред­ставителя есть специальное приложе­ние, сразу в онлайне передающее все документы в комплаенс-службу, кото­рая все это проверяет. Дальше предста­витель уезжает, через какое-то время клиенту приходит SMS: «Добро пожа­ловать в «Тинькофф Бизнес», и теперь дистанционно он может обслуживать­ся дальше. Таким образом, клиент ни­куда не уходит, он не тратит ни копей­ки — полностью бесплатно. Вход у нас максимально простой.

Сколько у вас сейчас обслуживается представителей малого и среднего биз­неса?

Сегодня в банке обслуживается около 400 тыс. счетов юрлиц. Боль­шинство из них — микробизнес с обо­ротом до 1 млн рублей в месяц. Доля Москвы и области в базе наших клиен­тов не превышает 20% — банк работает с предпринимателями по всей России, у нас много клиентов и на Дальнем Вос­токе, на Камчатке. Мы обслуживаем предпринимателей из сферы торгов­ли, услуг, транспорта, строительства. Особенно много среди наших клиен­тов IT-компаний, привычных к работе в онлайне, фрилансеров, причем воз­раст предпринимателей совершенно разный — от 18 до 70 лет.

Если говорить про малый бизнес, то у нас очень много российской специфики, которая отличается от западной, поэтому там скопировать что-то слож­но. У нас практически нет сотрудников, которые раньше работали в банках, мы делаем многие вещи с нуля. Не так, как привыкли: мемориальный ордер, объявление на взнос наличных — таких слов мы не знаем. Мы общаемся с кли­ентом на понятном языке: отправить платеж, посмотреть выписку — так, что­бы любому предпринимателю, особен­но начинающему, было понятно. Иногда это может смущать опытных бухгалте­ров, но начинающим нравится.

Для нас нет разницы, где находится клиент. Если ему требуется бумажный документ, отправляем его по почте или курьером. Выезжаем к клиенту в слу­чаях, когда, к примеру, в фирме меня­ется директор и нужно идентифици­ровать подпись нового руководителя. Для этого у нас есть штат из несколь­ких тысяч представителей по всей стране.

Фото: Тинькофф банк

Сложно обсуждать условия конкурен­тов, но если говорить о тарифах Тинь­кофф Банка на обслуживание кли­ентских счетов, как бы вы их оценили по сравнению с другими банками?

Наши тарифы не просто одни из са­мых низких — для многих предприни­мателей обслуживание вообще может быть бесплатным. Самая низкая або­нентская плата — 490 рублей в месяц. При этом за первые два месяца клиен­ты не платят. Только что зарегистриро­ванные ИП бесплатно обслуживаются банком первые полгода. Для клиентов с оборотом по корпоративной карте от 50 тыс. рублей в месяц обслужива­ние тоже бесплатное. Если по счету нет движения, то плата за расчетно-кассо­вое обслуживание тоже не взимает­ся. Самое приятное: банк доплачива­ет клиентам до 6% на остаток средств на счетах, и часто этот бонус превыша­ет абонентскую плату. Это тоже очень удобно для бизнеса, потому что твои деньги работают всегда, даже когда лежат.

К каждому счету мы бесплатно вы­пускаем корпоративную карту, через которую можно пополнить или снять деньги с расчетного счета в любом бан­комате. Дополнительно ИП могут без комиссии переводить на собствен­ные — «физиковские» — карты до 1 млн рублей в месяц без комиссии.

К каждому клиенту банк прикрепляет персонального менеджера, он от­вечает на любые вопросы в течение рабочего дня. Но и в 19.00 работа под­держки не заканчивается — отвеча­ем на вопросы клиентов круглосу­точно в чате и по телефону. Малый бизнес — это «все в одном» — у вла­дельца мало времени и очень много дел. Даже сэкономленные на печати платежки 10 минут — это потенци­ально заработанные деньги. Поэто­му внутрибанковские платежи у нас ходят почти круглосуточно, а меж­банковские — с часу ночи до 20 часов. Все платежки имеют статус срочных без каких-то доплат, это стандартная опция. Наш интернет-банк работает в любом браузере, с любого телефона или планшета. Управлять всеми сер­висами можно со смартфона, из офи­са, дома, машины или с пляжа в от­пуске. Операции подтверждаются по SMS на контактный номер клиен­та. К компании можно привязать не­сколько номеров: например, не только гендиректора, но и бухгалтера. О без­опасности платежей мы заботимся особо, для этого разработано много уровней проверки.

Вы декларируете не просто обслужи­вание, но и поддержку предпринимате­лей. Какими конкретными мерами банк помогает бизнесменам?

После нескольких первых месяцев работы, познакомившись с клиентом, мы можем открыть ему овердрафт в сумме от 20 тыc. до 1 млн рублей. За подключение овердрафта взимает­ся разовая плата от 490 рублей. С теми клиентами, у кого прозрачная фи­нансовая история, мы можем обсуж­дать более масштабный кредит. Про­цент по нему индивидуален. Решения о кредитовании принимаются быстро, практически моментально. Планируем скоро запустить возобновляемые кре­дитные линии и кредиты под залог не­движимости.

Мы также стремимся максимально автоматизировать все рабочие процес­сы для малого бизнеса. Клиентам, ра­ботающим в форме ИП с упрощенной системой налогообложения и упла­той в бюджет 6% выручки и по ЕНВД, мы предлагаем бесплатный сервис «Тинькофф Бухгалтерия». Он позво­ляет в несколько кликов по прошед­шим через банк операциям сформи­ровать бухгалтерскую отчетность и отправить декларацию в ФНС, под­писав ее цифровой подписью, которую мы тоже бесплатно выпускаем. Прило­жение само напомнит о сроках упла­ты налога, подготовит платежки, так что предпринимателю остается сде­лать пару кликов и отправить декла­рацию. Для бизнеса это очень удобно, ведь содержать бухгалтерию или обра­щаться на аутсорс накладно, а с «Тинь­кофф Бухгалтерией» необходимость в ней отпадает.

У клиентов покрупнее бухучет труднее поддается автоматизации. Для них мы предлагаем услуги аут­сорсинговой бухгалтерии. Ими уже пользуются сегодня в тестовом ре­жиме более тысячи клиентов, а скоро она станет доступна всем по цене го­раздо ниже, чем обычные бухгалтер­ские услуги.

Финансовые технологии, в которых Тинькофф особенно силен, позволя­ют сегодня автоматизировать и другие процессы. Кстати, у нас 70% сотрудни­ков в штаб-квартире — IT-специалисты. Поэтому мы, например, упростили прохождение валютного контроля. Еще одна наша разработка — автома­тизация подготовки документов. Зная ваши реквизиты и контрагентов, банк может выставить от вашего имени счет покупателю, а после его оплаты пред­ложить к подписанию закрывающие документы. «Тинькоф Бизнес» также помогает автоматизировать зарплат­ные проекты, находить и оформлять участие в бюджетных торгах, бесплат­но арендовать терминалы для приема платежей с карт в магазинах, на бан­ковском языке «подключить торго­вый эквайринг». Словом, банк берет на себя все инфраструктурные хлопо­ты, оставляя людям бизнеса поле для работы над собственно их продуктом.

Интернет уязвим, ни одна система за­щиты данных не может гарантировать абсолютную защиту от постороннего вмешательства. Как банк обеспечива­ет безопасность транзакций и доступа к счетам клиента и что может сделать банк, если несанкционированный до­ступ все же произойдет?

Я не могу раскрыть все технологии, но могу рассказать про суть в целом. Конечно, мы очень озабочены безо­пасностью денег, потому что мы банк, мы храним деньги клиентов. У нас мно­го-много разных уровней проверки того, что действие совершает именно сам клиент. У нас есть автоматические системы и ручные системы, круглосу­точно контролирующие, мониторя­щие, как ведет себя клиент, изменился ли его профиль, типичную ли опера­цию он совершает. Естественно, все крупные суммы — под пристальным контролем, и мы лучше лишний раз пе­рестрахуемся и где-то зададим клиен­ту лишний вопрос или лучше лишний раз к нему приедем, чем у него спишут деньги. Мы клиентам объясняем, что «пожалуйста, потерпите наши вопросы, это делается для безопасности». Если работать с сотнями тысяч предприни­мателей и компаний, то обычно хоро­шо видно — типовое поведение или нет демонстрирует конкретный клиент.

Субъектов среднего и малого бизнеса сложно назвать стабильными клиен­тами: период активной работы часто сменяется затишьем. Компании часто временно закрываются или полно­стью прекращают свою деятельность, забывая о необходимых в таком случае формальностях. Банк может помогать им в решении юридических вопросов?

Скоро в личном кабинете наших клиентов появится сервис «Юридиче­ские консультации», где можно будет получить квалифицированный ответ юристов. Если говорить именно про ликвидацию компании, то тут ника­ких специальных услуг у нас пока нет. Кстати, в нашем собственном издании «Тинькофф-журнал» есть раздел с по­лезной информацией и разбором кей­сов именно для малых предпринима­телей.

Также мы помогаем предпринима­телям активно развивать их бизнес. Так, сейчас мы адаптируем к малому бизнесу СRM-системы — важный ин­струмент любой средней и крупной компании. Это автоматизация контроля над продажами, на который у микробизнеса обычно нет времени и денег. Зная круг интересов и контр­агентов клиента, банк может созда­вать продукт, помогающий находить новые заказы и отслеживать процесс их исполнения. Мы также сейчас те­стируем конструктор сайтов для пред­принимателей, интернет-магазинов, сервис по настройке контекстной ре­кламной кампании в интернете. Все это — новые каналы продаж, которые могут дать малому бизнесу новое ды­хание и которые можно будет задей­ствовать в пару кликов.

Малый бизнес часто вырастает в сред­ний и крупный. Вы к этому готовы?

Конечно, но это постепенный про­цесс. Для нас основная аудитория на данный момент — бизнес малый. Се­годня доля Тинькофф Банка на рын­ке по числу обслуживаемых клиентов из категории МСБ оценивается в 3–4%, до конца 2019 года мы хотим увеличить ее до 10%. Девиз банка — строка из пес­ни Виктора Цоя: «Дальше действовать будем мы!» Дайте нам точку отсчета, а об инструментах бизнеса мы поза­ботимся.