«Наша задача — помочь бизнесу зарабатывать больше»
Банк без отделений и очередей, обслуживание предпринимателей полностью в онлайне, моментальные операции — финансовые технологии сделали это реальностью. Тинькофф Банк создал целую экосистему всех необходимых онлайн-сервисов для малого и среднего предпринимательства, включая стандартное расчетно-кассовое обслуживание, автоматизированную бухгалтерию и многое другое. Руководитель «Тинькофф Бизнеса» Федор Бухаров рассказал «Известиям» о том, как крупнейший в мире онлайн-банк работает с предпринимателями.
Тинькофф создал новый формат общения с банком — без визитов в офис. С самого начала его работы ставка делалась на клиентов-физлиц. «Тинькофф Бизнес» предлагает услуги малому и среднему бизнесу. Эту категорию клиентов вы обслуживаете так же, как и физлиц: исключительно онлайн?
Разумеется. Тинькофф — первый и единственный крупный банк в России, полностью работающий в онлайне. И крупнейший онлайн-банк в мире по количеству клиентов — у нас их свыше 7 млн. У нас никогда не было и не будет отделений. Обслуживание малого и среднего бизнеса мы начали около трех лет назад и, конечно, использовали лучшие наработки, которые у нас есть для физлиц.
Самое главное, что мы предлагаем клиентам и почему люди и компании к нам идут, — это уровень сервиса. Для клиента, и особенно для предпринимателя, важно, чтобы он обслуживался быстро, качественно. Поэтому наша первая задача — быть незаметными и экономить время клиента. Второе — это дать ему нечто большее, помочь ему с бизнесом так, чтобы он мог зарабатывать больше. Самое простое, точнее, не самое простое, самое понятное — это наша дистанционность. Классический подход: приходи и бери кучу документов, приходи к нам в отделение, стой в очереди, и, может, тебе повезет. У нас подход другой: мы работаем дистанционно и оперативно.
Предприниматели порой жалуются, что банки не совсем правильно понимают свою роль во взаимоотношениях с клиентом и пытаются диктовать свои, иногда избыточные условия. Скажем, требуют каждый квартал актуальные договоры об аренде клиентом помещения. Какую информацию, помимо стандартного набора бумаг для открытия счета, от своего клиента будет требовать Тинькофф Банк?
Чтобы открыть счет в банке, не нужно собирать кучу документов и куда-то их везти, стоять в очередях. Все делается в онлайне: через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение. Мы берем только минимум документов, который требуется по закону, ничего лишнего с клиента не просим, обычно у него все есть под рукой. Мы сами берем все, что можно достать в открытых источниках, чтобы не просить эти документы у клиента лишний раз.
Но в некоторых случаях мы можем запросить дополнительные документы. Закон говорит нам: «Знай своего клиента». Мы должны понимать — в действительности ли существует бизнес клиента и не используется ли он для проведения сомнительных операций. В целом все просто: если бизнес банку понятен — никаких дополнительных документов не потребуется.
Давайте разберем конкретный пример. Допустим, владелец двух сувенирных магазинов ищет банк для обслуживания своего бизнеса. Бизнес в Суздале, владелец живет в Суздале и в Москву без лишней необходимости приезжать не планирует. Как ему открыть счет в Тинькофф Банке?
Ему нужно просто оставить заявку на сайте. После этого мы запрашиваем у него минимум документов, предварительно их смотрим и назначаем встречу в удобном для клиента месте, куда приезжает наш представитель. Он уже смотрит оригиналы документов, проводит идентификацию, проверяет паспорта — все, что требуется по законодательству. У нашего представителя есть специальное приложение, сразу в онлайне передающее все документы в комплаенс-службу, которая все это проверяет. Дальше представитель уезжает, через какое-то время клиенту приходит SMS: «Добро пожаловать в «Тинькофф Бизнес», и теперь дистанционно он может обслуживаться дальше. Таким образом, клиент никуда не уходит, он не тратит ни копейки — полностью бесплатно. Вход у нас максимально простой.
Сколько у вас сейчас обслуживается представителей малого и среднего бизнеса?
Сегодня в банке обслуживается около 400 тыс. счетов юрлиц. Большинство из них — микробизнес с оборотом до 1 млн рублей в месяц. Доля Москвы и области в базе наших клиентов не превышает 20% — банк работает с предпринимателями по всей России, у нас много клиентов и на Дальнем Востоке, на Камчатке. Мы обслуживаем предпринимателей из сферы торговли, услуг, транспорта, строительства. Особенно много среди наших клиентов IT-компаний, привычных к работе в онлайне, фрилансеров, причем возраст предпринимателей совершенно разный — от 18 до 70 лет.
Если говорить про малый бизнес, то у нас очень много российской специфики, которая отличается от западной, поэтому там скопировать что-то сложно. У нас практически нет сотрудников, которые раньше работали в банках, мы делаем многие вещи с нуля. Не так, как привыкли: мемориальный ордер, объявление на взнос наличных — таких слов мы не знаем. Мы общаемся с клиентом на понятном языке: отправить платеж, посмотреть выписку — так, чтобы любому предпринимателю, особенно начинающему, было понятно. Иногда это может смущать опытных бухгалтеров, но начинающим нравится.
Для нас нет разницы, где находится клиент. Если ему требуется бумажный документ, отправляем его по почте или курьером. Выезжаем к клиенту в случаях, когда, к примеру, в фирме меняется директор и нужно идентифицировать подпись нового руководителя. Для этого у нас есть штат из нескольких тысяч представителей по всей стране.
Сложно обсуждать условия конкурентов, но если говорить о тарифах Тинькофф Банка на обслуживание клиентских счетов, как бы вы их оценили по сравнению с другими банками?
Наши тарифы не просто одни из самых низких — для многих предпринимателей обслуживание вообще может быть бесплатным. Самая низкая абонентская плата — 490 рублей в месяц. При этом за первые два месяца клиенты не платят. Только что зарегистрированные ИП бесплатно обслуживаются банком первые полгода. Для клиентов с оборотом по корпоративной карте от 50 тыс. рублей в месяц обслуживание тоже бесплатное. Если по счету нет движения, то плата за расчетно-кассовое обслуживание тоже не взимается. Самое приятное: банк доплачивает клиентам до 6% на остаток средств на счетах, и часто этот бонус превышает абонентскую плату. Это тоже очень удобно для бизнеса, потому что твои деньги работают всегда, даже когда лежат.
К каждому счету мы бесплатно выпускаем корпоративную карту, через которую можно пополнить или снять деньги с расчетного счета в любом банкомате. Дополнительно ИП могут без комиссии переводить на собственные — «физиковские» — карты до 1 млн рублей в месяц без комиссии.
К каждому клиенту банк прикрепляет персонального менеджера, он отвечает на любые вопросы в течение рабочего дня. Но и в 19.00 работа поддержки не заканчивается — отвечаем на вопросы клиентов круглосуточно в чате и по телефону. Малый бизнес — это «все в одном» — у владельца мало времени и очень много дел. Даже сэкономленные на печати платежки 10 минут — это потенциально заработанные деньги. Поэтому внутрибанковские платежи у нас ходят почти круглосуточно, а межбанковские — с часу ночи до 20 часов. Все платежки имеют статус срочных без каких-то доплат, это стандартная опция. Наш интернет-банк работает в любом браузере, с любого телефона или планшета. Управлять всеми сервисами можно со смартфона, из офиса, дома, машины или с пляжа в отпуске. Операции подтверждаются по SMS на контактный номер клиента. К компании можно привязать несколько номеров: например, не только гендиректора, но и бухгалтера. О безопасности платежей мы заботимся особо, для этого разработано много уровней проверки.
Вы декларируете не просто обслуживание, но и поддержку предпринимателей. Какими конкретными мерами банк помогает бизнесменам?
После нескольких первых месяцев работы, познакомившись с клиентом, мы можем открыть ему овердрафт в сумме от 20 тыc. до 1 млн рублей. За подключение овердрафта взимается разовая плата от 490 рублей. С теми клиентами, у кого прозрачная финансовая история, мы можем обсуждать более масштабный кредит. Процент по нему индивидуален. Решения о кредитовании принимаются быстро, практически моментально. Планируем скоро запустить возобновляемые кредитные линии и кредиты под залог недвижимости.
Мы также стремимся максимально автоматизировать все рабочие процессы для малого бизнеса. Клиентам, работающим в форме ИП с упрощенной системой налогообложения и уплатой в бюджет 6% выручки и по ЕНВД, мы предлагаем бесплатный сервис «Тинькофф Бухгалтерия». Он позволяет в несколько кликов по прошедшим через банк операциям сформировать бухгалтерскую отчетность и отправить декларацию в ФНС, подписав ее цифровой подписью, которую мы тоже бесплатно выпускаем. Приложение само напомнит о сроках уплаты налога, подготовит платежки, так что предпринимателю остается сделать пару кликов и отправить декларацию. Для бизнеса это очень удобно, ведь содержать бухгалтерию или обращаться на аутсорс накладно, а с «Тинькофф Бухгалтерией» необходимость в ней отпадает.
У клиентов покрупнее бухучет труднее поддается автоматизации. Для них мы предлагаем услуги аутсорсинговой бухгалтерии. Ими уже пользуются сегодня в тестовом режиме более тысячи клиентов, а скоро она станет доступна всем по цене гораздо ниже, чем обычные бухгалтерские услуги.
Финансовые технологии, в которых Тинькофф особенно силен, позволяют сегодня автоматизировать и другие процессы. Кстати, у нас 70% сотрудников в штаб-квартире — IT-специалисты. Поэтому мы, например, упростили прохождение валютного контроля. Еще одна наша разработка — автоматизация подготовки документов. Зная ваши реквизиты и контрагентов, банк может выставить от вашего имени счет покупателю, а после его оплаты предложить к подписанию закрывающие документы. «Тинькоф Бизнес» также помогает автоматизировать зарплатные проекты, находить и оформлять участие в бюджетных торгах, бесплатно арендовать терминалы для приема платежей с карт в магазинах, на банковском языке «подключить торговый эквайринг». Словом, банк берет на себя все инфраструктурные хлопоты, оставляя людям бизнеса поле для работы над собственно их продуктом.
Интернет уязвим, ни одна система защиты данных не может гарантировать абсолютную защиту от постороннего вмешательства. Как банк обеспечивает безопасность транзакций и доступа к счетам клиента и что может сделать банк, если несанкционированный доступ все же произойдет?
Я не могу раскрыть все технологии, но могу рассказать про суть в целом. Конечно, мы очень озабочены безопасностью денег, потому что мы банк, мы храним деньги клиентов. У нас много-много разных уровней проверки того, что действие совершает именно сам клиент. У нас есть автоматические системы и ручные системы, круглосуточно контролирующие, мониторящие, как ведет себя клиент, изменился ли его профиль, типичную ли операцию он совершает. Естественно, все крупные суммы — под пристальным контролем, и мы лучше лишний раз перестрахуемся и где-то зададим клиенту лишний вопрос или лучше лишний раз к нему приедем, чем у него спишут деньги. Мы клиентам объясняем, что «пожалуйста, потерпите наши вопросы, это делается для безопасности». Если работать с сотнями тысяч предпринимателей и компаний, то обычно хорошо видно — типовое поведение или нет демонстрирует конкретный клиент.
Субъектов среднего и малого бизнеса сложно назвать стабильными клиентами: период активной работы часто сменяется затишьем. Компании часто временно закрываются или полностью прекращают свою деятельность, забывая о необходимых в таком случае формальностях. Банк может помогать им в решении юридических вопросов?
Скоро в личном кабинете наших клиентов появится сервис «Юридические консультации», где можно будет получить квалифицированный ответ юристов. Если говорить именно про ликвидацию компании, то тут никаких специальных услуг у нас пока нет. Кстати, в нашем собственном издании «Тинькофф-журнал» есть раздел с полезной информацией и разбором кейсов именно для малых предпринимателей.
Также мы помогаем предпринимателям активно развивать их бизнес. Так, сейчас мы адаптируем к малому бизнесу СRM-системы — важный инструмент любой средней и крупной компании. Это автоматизация контроля над продажами, на который у микробизнеса обычно нет времени и денег. Зная круг интересов и контрагентов клиента, банк может создавать продукт, помогающий находить новые заказы и отслеживать процесс их исполнения. Мы также сейчас тестируем конструктор сайтов для предпринимателей, интернет-магазинов, сервис по настройке контекстной рекламной кампании в интернете. Все это — новые каналы продаж, которые могут дать малому бизнесу новое дыхание и которые можно будет задействовать в пару кликов.
Малый бизнес часто вырастает в средний и крупный. Вы к этому готовы?
Конечно, но это постепенный процесс. Для нас основная аудитория на данный момент — бизнес малый. Сегодня доля Тинькофф Банка на рынке по числу обслуживаемых клиентов из категории МСБ оценивается в 3–4%, до конца 2019 года мы хотим увеличить ее до 10%. Девиз банка — строка из песни Виктора Цоя: «Дальше действовать будем мы!» Дайте нам точку отсчета, а об инструментах бизнеса мы позаботимся.