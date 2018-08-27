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Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов

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Министерство экономического развития России (МЭР) предложило разделить страну на 14 макрорегионов. Об этом 27 августа пишет газета «Коммерсант».

Предложения ведомства собраны в доработанном документе «Стратегия пространственного развития», который направлен на «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации регионов, отмечает издание.

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К Дальнему Востоку и Северному Кавказу МЭР предлагается добавить еще 12 макрорегионов. В их числе Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Территории распределялись по принципу соседского положения и потенциала кооперации субъектов. В Минэкономразвития полагают, что такое разделение обеспечит лучшие условия для межрегионального взаимодействия. По предварительным прогнозам, это позволит к 2025 году увеличить долю несырьевых товаров в общем объеме экспортных перевозок до 50%.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло направил в правительство письмо, в котором настаивает на создании в Сибири единого макрорегиона вместо предложенных трех.

Документ будет внесен на рассмотрение в правительство в сентябре, в ноябре стратегия должна быть утверждена.

В июне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года должна реализовываться, исходя из рыночных принципов.

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