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Около 40 га дикой конопли нашли в ЕАО

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УМВД по ЕАО обнародовало промежуточные итоги четырех этапов операции по уничтожению дикорастущей конопли на территории региона. Профилактические мероприятия в рамках операции «Мак» продлятся до конца октября.

Как сообщает ИА EAOMedia, правоохранительным органам удалось выявить 86 очагов произрастания этой травы, общая площадь которых составила более 38 га. 53 очага общей площадью более 23 га уже уничтожено. Главам сельских поселений и муниципальных образований вынесено 147 предписаний.

Отмечается, что к работам по уничтожению посевов была привлечена тяжелая гусеничная техника военной полиции, в них принимали участие военные и казаки.

За период, пока длилась операция, полиция установила 60 фактов незаконного оборота наркотиков. К административной ответственности привлекли 111 человек, а из незаконного оборота изъяли более 4 кг наркотиков.

В начале августа в Крыму нашли два поля с дикорастущей коноплей, общая площадь которых составила 30 га. Посевы уничтожили.

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