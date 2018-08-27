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В Токио запустили тестовые поездки беспилотных такси с пассажирами

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Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Беспилотное такси сервиса Hinomaru Traffic начали перевозить пассажиров в тестовых поездках по Токио. Об этом сообщили в компании ZMP.

Транспортное средство без водителя будет курсировать между бизнес-центром столицы районом Отемати и кварталом ночной жизни Роппонги.

«Основываясь на результатах этого эксперимента, мы будем стремиться расширить зону передвижения и улучшить обслуживание, поэтому благодарим вас за вашу постоянную поддержку», — заявили в компании.

18 марта беспилотный автомобиль марки Volvo, принадлежавший Uber и двигавшийся в автономном режиме, сбил женщину, пересекавшую дорогу в неположенном месте.

В конце мая 2018 года компания прекратила тесты беспилотных легковых автомобилей после ДТП в штате Аризона, которое привело к гибели пешехода, а в июле закрыла отдел разработок беспилотных грузовиков.

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