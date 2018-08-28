На Западе и в России уже привыкли к тому, что украинская власть достаточно часто, принимая решения, влияющие на жизнь миллионов граждан страны, исходит не из здравой логики, а либо преследует свои корыстные цели, либо выполняет указания международных финансовых структур. Закономерно, что такие действия крайне негативно сказываются на жизни большинства жителей государства. Но это для нынешнего режима в Киеве несущественная проблема.

Как бы кому ни хотелось в Киеве, не представляется возможным взять и, скажем, перенести всю Украину в центральную Европу, где ее будут окружать такие страны как Франция, Германия и так далее — с кем она сможет выстраивать экономические отношения, не опираясь на политические решения. Россия как была, так и останется соседом с наибольшей протяженностью границы.

А исходя из того, что экономические системы Украины и России формировались в рамках единой системы СССР, нетрудно понять: наиболее реальная кооперация также может существовать именно между ними.

Как следствие, все действия украинской стороны, направленные на ограничение экономических российско-украинских связей, закономерно возвращаются бумерангом и наносят непоправимый ущерб именно украинской экономике.

Пять лет, прошедшие после дискуссию 2013 года на Украине относительно подписания соглашения о ЗСТ с ЕС или возможной альтернативы, связанной с интеграцией в структуры Таможенного союза, очень наглядно продемонстрировали несостоятельность и губительность для экономики Украины аргументов представителей евроинтеграционной точки зрения.

Так номинальный ВВП Украины, по данным Всемирного банка, серьезно снизился, и при нынешних темпах роста экономики, она сможет выйти на показатели 2013 года лет через 15. Это при максимально благоприятной конъюнктуре.

Однако это не мешает политикам в Киеве и дальше действовать не в интересах Украины как государства, а исходя из своих идеологических установок, которые как раз и противоречат этим интересам и самое главное - интересам рядовых граждан.

В этих условиях можно наблюдать удивительную картину. Несмотря на титанические усилия, предпринимаемые украинскими властями по ограничению российско-украинских экономических связей, статистика демонстрирует, что последние полтора года товарооборот между странами только растет.

Так, по данным ФТС России, в первые шесть месяцев 2018 года товарооборот России с Украиной увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экспорт на Украину с января по июнь 2018 года вырос также на 24%. Импорт РФ из соседней страны в этот период тоже растет.

Тут надо отметить, что товарооборот увеличивается несмотря на отказ Украины от программы экономического сотрудничества с РФ. При том, что эта программа была нацелена на достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, повышения национальной конкурентоспособности, а также обеспечение экономической, энергетической, продовольственной и экологической безопасности.

Все заявления Петра Порошенко и его окружения о переориентации экономики Украины на европейский рынок оказались ничтожными. Для большинства производителей Украины основными рынками сбыта как были, так и остались рынки постсоветского пространства и в первую очередь России. Рынок ЕС, несмотря на подписание соглашения «О зоне свободной торговли», остался закрытым, и европейские партнеры неоднократно давали понять, что ситуация не изменится. Соответственно у большинства производителей Украины есть два выхода: закрыть свой бизнес или искать пути продажи своей продукции в Россию и постсоветские страны.

Что же касается украинских властей, то если они такие большие "патриоты", что готовы отказаться от всего российского и ничего не поставлять в Россию, может, для начала стоит перестать покупать российский газ (даже у европейских партнеров). И отказаться от его транспортировки в будущем.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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