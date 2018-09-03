Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Европейскому союзу необходимо создать собственную SWIFT-систему и свой валютный фонд. По его мнению, это позволит ЕС «усилить» автономию от США. Очевидно, это заявление в большей степени ориентировано на политическую составляющую, чем отвечает реальным возможностям Евросоюза. Но европейцы вынуждены так поступать. В сложившейся ситуации это ответ на крайнюю политизацию финансово-экономических инструментов со стороны США.

Система SWIFT базируется на программном обеспечении Майкрософта, и все облачные ресурсы и коды являются разработками специалистов США. SWIFT — это акционерная компания, зарегистрированная в Бельгии. Для создания европейского аналога этой системы понадобятся не только большие денежные ресурсы, но и принципиально новые технологии, разработка которых может занять достаточно много времени. В настоящее время количество участников SWIFT превысило 9 тыс. из более чем 200 стран и территорий. SWIFT, ежегодно проводя операции в количестве более 3,5 млрд, зарекомендовала себя как глобальный костяк финансовой индустрии.

Политически SWIFT всегда позиционировала себя как нейтрального «игрока» глобальной экономической системы. Однако требования США прекратить использование целевых иранских банков в сети операций к началу ноября, видимо, поставят SWIFT в условия подчинения американским требованиям. Это связано с тем, что со стороны Соединенных Штатов могут быть приняты контрмеры против членов совета директоров системы или финансовых фирм, где они работают. США могут пойти на заморозку их активов, запретить поездки в Америку и ограничить возможности банков вести бизнес в Соединенных Штатах, что для акционеров SWIFT станет катастрофой, так как США — это благоприятная среда для инвестиций и накопления финансовых средств.

Со своей стороны Иран, осознавая возможность подчинения SWIFT требованиям США, прорабатывает вопрос запуска собственной государственной криптовалюты, которая поможет стране обойти экономические санкции, введенные США. Криптовалюта будет функционировать как национальная валюта и как международная символическая расчетная единица для торговли, позволяющая игнорировать западные финансовые санкции.

Если говорить о технических возможностях ЕС, то в рамках Европейского союза уже функционирует система TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System). Это межбанковская платежная система, которая позволяет в режиме реального времени проводить международные расчеты внутри Европейского союза, то есть между Центральными банками стран ЕС. С точки зрения объема операций TARGET является одной из крупнейших платежных систем в мире.

В целях поддержания международной торговли и гуманитарного обмена, отвечающих национальным интересам стран мирового сообщества, региональные и национальные платежные системы, видимо, должны будут направить свои усилия на поиск и разработку альтернатив SWIFT, используя уже имеющийся у них потенциал. Однако это потребует больших временных затрат и существенных инвестиций. Этот поиск предполагает глубокую проработку механизмов сопряжения национальных и региональных платежных систем, что не делается по мановению волшебной палочки.

Политизация SWIFT, безусловно, отрицательно влияет на мировую торговлю и международное сотрудничество, но переход к многополярности предполагает пересмотр условий и механизмов финансово-экономической глобализации. Следовательно, в условиях разрушения Соединенными Штатами сложившегося глобального порядка Европе для обеспечения собственных интересов просто необходимо предпринимать шаги по суверенизации экономического взаимодействия со своими партнерами.

Автор — директор института исследований МЭО Финансового университета при Правительстве РФ

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