Медведи появились на туристических тропах в Красноярском крае

Жителей и гостей Красноярского края предупреждают об опасности встречи с медведями. Хищники выходят к людям в заповеднике «Столбы».

По данным дирекции заповедника, с 1 июля зафиксировано 11 случаев встреч с медведицей и медвежонком в Такмаковском районе. Животные не реагируют на отпугивающие меры. А на «Центральных столбах» в районе кордона Лалетино туристы ежедневно замечают пестуна. Медведь не уходит с туристических троп и не реагирует на шум, однако пока ни на кого не напал. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Администрации детских лагерей и баз отдыха, которые находятся рядом с заповедником, уже оповестили о необходимости принятия мер безопасности. Туристов просят не гулять в одиночку и в случае встречи с медведем не подходить к нему близко, не фотографировать и не кормить. Необходимо неспешно удалиться в противоположном направлении.