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Иранку арестовали за танцы в Instagram

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Иранку Маэдэ Ходжабири арестовали за сексуальные движения в Instagram. 18-летняя гимнастка нарушила моральные законы своей страны. Исполнила танец перед многотысячной аудиторией соцсети. Оголила живот и не покрыла голову.

После исламской революции женщинам в Иране запрещено ходить без платка. Девушкам и на футбольные матчи ходить нельзя было. Но ЧМ-2018 всё изменил! Иранки приехали в Россию и показали, как они любят футбол и свою сборную. Теперь иранским женщинам можно ходить с мужчинами на матчи. Но вот танцевать в Instagram с непокрытой головой еще нельзя. 

 

 

 

 

 

 

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