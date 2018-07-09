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Хирурги в Калининграде провели операцию на сердце во время родов

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Уникальную операцию провели врачи в кардиоцентре в Калининградской области. Специалисты одновременно приняли роды и заменили матери клапан в сердце.

По данным медиков, у 35-летней пациентки был врожденный порок сердца. Во время беременности ее одновременно наблюдали специалисты перинатального центра и кардиохирурги. На 33-й неделе беременности врачи приняли решение о проведении кесарева сечения. Одновременно с родами было необходимо заменить аортальный клапан в сердце, сообщает «Калининград.Ru».

Врачи уточнили, что у пациентки был риск нарушения кровообращения. Две операционные бригады работали одновременно. Операция по замене клапана происходила на открытом сердце с применением искусственного кровообращения. Пациентку перевели из реанимации в обычную палату на следующий день, а ребенок помещен в перинатальный центр для выхаживания неонатологами.

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