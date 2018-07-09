Жители Волгограда придумывают название для парка у Мамаева кургана

В Волгограде началось голосование за лучшее название для парковой зоны. Горожане должны определить, какое название дать территории возле Мамаева кургана.

Пока зону отдыха называют мемориальным парком. Однако наименование не является официальным. Власти города предложили волгоградцам придумать, как назвать недавно обустроенную парковую зону. Жители предложили более 650 вариантов, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». Из них в финал голосования вышли десять.

Среди вариантов парк Мира, парк Победы, парк имени Акинфеева, Сталинградский парк и парк Чемпионов. Голосование проходит на сайте администрации Волгограда до 15 июля.

В пресс-службе губернатора уточнили, что обустройство парковой зоны продолжится, там планируется организовать детский городок.