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Музей «Qatar Elements». Видео 360°

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В мультимедийном музее «Qatar Elements» по другую сторону Пушкинского моста в парке Горького зрители могут на несколько минут перенестись за тысячи километров от Москвы, к берегам Катара. Музей выполнен в виде куба и установлен на понтоне прямо на Москве-реке. Под стеклянным полом внутри музея рассыпан настоящий песок из катарской пустыни. В ходе восьмиминутного иммерсивного шоу посетителям показывают основные вехи истории и современности государства, изображения архитектурных достопримечательностей, природных и рукотворных символов Катара, созданные при помощи светодиодов.

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