Прямой эфир

Основные пляжи Липецка признали опасными для купания

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три основных пляжа в Липецке закрыли для купания. Речь идет о пляжах «Центральный», «НЛМК» и месте отдыха в районе Свободного Сокола.

Как сообщает GOROD48, решение о закрытии было принято после анализа проб воды, отобранных специалистами областного Центра гигиены и эпидемиологии. Выяснилось, что показатели не отвечают основным требованиям СанПиН по содержанию бактерий.

Соответствующее предписание направлено администрации Липецка. В нем содержится требование принять меры по обеспечению безопасности жителей города. На самих пляжах установлены информационные стенды о запрете купания.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что центральный пляж в городе Великие Луки был закрыт из-за несоответствия СанПиН воды в реке Ловать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прогуливающиеся по пляжу влюбленные пингвины стали звездами Сети
Экс-нардеп признал непотребное состояние пляжей Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017