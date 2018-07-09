Основные пляжи Липецка признали опасными для купания

Три основных пляжа в Липецке закрыли для купания. Речь идет о пляжах «Центральный», «НЛМК» и месте отдыха в районе Свободного Сокола.

Как сообщает GOROD48, решение о закрытии было принято после анализа проб воды, отобранных специалистами областного Центра гигиены и эпидемиологии. Выяснилось, что показатели не отвечают основным требованиям СанПиН по содержанию бактерий.

Соответствующее предписание направлено администрации Липецка. В нем содержится требование принять меры по обеспечению безопасности жителей города. На самих пляжах установлены информационные стенды о запрете купания.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что центральный пляж в городе Великие Луки был закрыт из-за несоответствия СанПиН воды в реке Ловать.