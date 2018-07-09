Крановщица погибла при взрыве на предприятии на Урале

Правоохранительные органы начали проверку по факту несчастного случая на производстве в Серове Свердловской области. Крановщица погибла в результате взрыва.

Сотрудники предприятия выдвигают несколько версий происшествия, по мнению рабочих, ковш, в который наливают металл, плохо просушили, и раскаленный металл прореагировал с водой. В результате произошел взрыв, из-за которого кабину крана, где находилась женщина, облило металлом. По другой версии, кран загорелся из-за короткого замыкания, которое было вызвано протекающей крышей. Об этом пишет ТагилСити.Ру со ссылкой на сайт «Глобус».

Причины происшествия выясняет следственный комитет.

Как сообщал портал iz.ru, предприятие в Новгородской области будет оштрафовано за несчастный случай с рабочим. Мужчина упал с большой высоты, в результате чего получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. Пострадавший скончался в больнице.