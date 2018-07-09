Экспедиция «Байкал-Аляска» задержалась в пути из-за шторма

Члены экспедиции «Байкал-Аляска» вынуждены были прервать свой путь из-за шторма. Они пережидают непогоду в селе Мейныпильгыно недалеко от Анадыря на Чукотке. Таким образом, сроки прихода катамарана в Анадырь переносятся с 10 на 12 июля.

В Анадыре путешественники планируют задержаться на три дня. Там произойдет и частичная замена экипажа. Также члены экипажа планируют провести небольшие лекции для школьников и студентов.

Далее моряки отправятся в бухту Провидения и посетят нацпарк «Берингия», где будут собирать видеоматериал для своего фильма. В финальную точку маршрута — Анкоридж — они должны прибыть 25–26 июля.

ИА IrkutskMedia уточняет, что экипаж из четырех человек, возглавляет который капитан Анатолий Казакевич, за 18 дней преодолел расстояние в 2 тыс. км. Экспедиция стартовала из Петропавловска-Камчатского.

Мореплаватели идут по великому речному и морскому пути, соединяющему два континента, пересекающему границу двух государств и 180-й меридиан — знаковую линию смены дат.