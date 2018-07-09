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Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км

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Пепловый выброс на высоту до 2,5 км наблюдался на вулкане Эбеко на Сахалине. Информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях. Шлейф распространился в северо-западном направлении от Северо-Курильска.

Как отмечает ИА SakhalinMedia со ссылкой на МЧС, в самом городе пеплопад не зафиксирован. Запах сероводорода также не ощущается. Никакой угрозы для местного населения этот инцидент не представляет.

Портал iz.ru 6 юля сообщал о том, что примерно в 170 км к северо-востоку от Северо-Курильска было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7. Местные жители почувствовали подземные толчки. О разрушениях ничего не сообщалось.

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