СМИ узнали о помолвке Джастина Бибера

Канадский поп-певец Джастин Бибер обручился с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин, пишет портал TMZ, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, артист сделал Болдуин предложение во время отдыха на Багамах вечером 7 июля. Как рассказали очевидцы, во время ужина в ресторане он попросил посетителей убрать телефоны, а затем обратился к своей девушке.

Кроме того, о предстоящей свадьбе намекнули в соцсетях и родители поп-музыканта.

«Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь», — написала мать Бибера в Twitter.

«Горд — не то слово! Взволнован в ожидании следующей части!» — написал отец певца в своем Instagram-аккаунте.

Хейли Болдуин — младшая дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина. Ее отношения с Бибером начались в 2015–2016 годах, но затем пара рассталась. Месяц назад они снова сошлись — после того, как певец расстался с актрисой Селеной Гомес.