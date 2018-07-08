На Украине нашли виновных в катастрофе с питьевой водой

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает президента Украины Петра Порошенко и его окружение виновниками водопроводной катастрофы, произошедшей из-за остановки единственного на территории страны завода по производству хлора.

«Ту воду, которая течет из кранов украинцев, Порошенко, Гройсман и прочие не пьют. Они пьют воду из скважин, проверенную, отфильтрованную специально для них», — сказал политик в интервью изданию Nation News.

Олейник отметил, что такая ситуация возникла в стране впервые с момента распада СССР и не стоит ожидать, что правительство Украины приложит усилия к ее исправлению.

7 июня сообщалось, что крупнейшее предприятие украинского химпрома — завод «Днепразот» — закрылось на неопределенный срок из-за повышения цен на газ. Если поставки хлора так и не возобновятся, то уже со следующей недели будет серьезно ограничена поставка чистой воды в ряде регионов, а в некоторых населенных пунктах ее полностью прекратят.