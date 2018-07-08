Путин и Медведев поздравили актера Андрея Мягкова с 80-летием

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Глава государства отметил, что актер создал в кино и театре «богатейшую коллекцию ярких, самобытных и всегда узнаваемых работ».

«Вас знают и искренне любят миллионы людей — за настоящий, большой талант и мастерство, за безграничную преданность профессии», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Медведев также поздравил актера и отметил умение Мягкова быть органичным как в комедии, так и в трагедии.

Андрей Мягков — народный артист РСФСР, актер театра и кино. Широкую популярность получил после сотрудничества с режиссером Эльдаром Рязановым. Известен по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». В кино сыграл несколько десятков ролей. С 1987 года работает в МХТ им. А.П. Чехова.