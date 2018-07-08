В четвертом круге Уимблдона Хачанов сыграет с Джоковичем

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертом круге турнира Уимблдон встретится с сербом Новаком Джоковичем.

После победы на американцем Фрэнсисом Тиафу в третьем круге Уимблдона Хачанов заявил, что ему нравится играть с сильными соперниками и он хочет прогрессировать, пишет «Спорт-Экспресс».

Также он отметил, что матчи на лучших кортах дают много опыта, а также придают спортсмену уверенности.

Сербский теннисист Новак Джокович ранее обыграл британца Кайла Эдмунда.

6 июля стало известно, что третья ракетка мира, испанка Гарбинье Мугуруса не смогла защитить титул чемпионки Уимблдона, проиграв во втором круге турнира 24-летней бельгийской теннисистке Элисон Ван Эйтванк.

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