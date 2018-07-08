Выступающие за ужесточение оборота оружия перекрыли шоссе в Чикаго

Демонстранты, выступающие за ужесточение оборота огнестрельного оружия в США, в рамках акции протеста перекрыли одно из автомобильных шоссе в Чикаго.

Как передает телекомпания CNN, изначально полиция запретила протестующим устраивать акцию протеста на трассе. Однако в конце концов власти пошли на уступки и разрешили демонстрантам пройти маршем по автотрассе.

Вышедшие на улицы американцы пытаются добиться внимания общественности и правоохранительных органов к серьезной проблеме оборота оружия: каждый год от огнестрельного оружия в Чикаго гибнут сотни человек.