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Выступающие за ужесточение оборота оружия перекрыли шоссе в Чикаго

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Фото: REUTERS
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Демонстранты, выступающие за ужесточение оборота огнестрельного оружия в США, в рамках акции протеста перекрыли одно из автомобильных шоссе в Чикаго.

Как передает телекомпания CNN, изначально полиция запретила протестующим устраивать акцию протеста на трассе. Однако в конце концов власти пошли на уступки и разрешили демонстрантам пройти маршем по автотрассе.

Вышедшие на улицы американцы пытаются добиться внимания общественности и правоохранительных органов к серьезной проблеме оборота оружия: каждый год от огнестрельного оружия в Чикаго гибнут сотни человек. 

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