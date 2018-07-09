Дни Москвы пройдут в Калужской области

В Калужской области с 13 по 15 июня пройдут Дни Москвы. Они могут привести к подписанию новых договоров между регионами, чей товарооборот за шесть лет уже увеличился на 30,5 млрд рублей.

«В один год мы решили провести и Дни Москвы в Калужской области и дни Калужской области в Москве. Дни Москвы у нас проходят впервые. Мы очень дорожим московскими друзьями, поэтому хотим провести это мероприятие на высшем уровне», – заявил журналистам министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, поэтому кроме деловой программы включает и мемориальную.

«Для нас очень важным событием является встреча с ветеранами, теми, кто защищал Москву в 1941 году во время обороны Москвы. Мы им вручим наши ценные подарки, поблагодарим», – отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Сучков добавил, что на официальные встречи в Калужскую область поедут представители семи столичных департаментов.

«Это не только чиновники, но и люди, которые работают в различных сферах. Не только в аппарате. Потому что нам очень важно, чтобы одна и другая сторона познакомились с опытом коллег и взяли все самое лучшее. Единственное, в этот раз не предусмотрено заключение каких-либо договоров, но я думаю, что если возникнет интерес в течение Дней Калужской области в Москве (они пройдут осенью – прим. ред.), мы это решим», – пояснил глава департамента.

Дни Москвы в Калужской области помогут сблизить регионы, которые и так с присоединением к Москве новых территорий в начале 2010-х стали ближайшими соседями. «Я думаю, что в перспективе это будет одна некая агломерация. В принципе к этому все идет, потому что Москва интенсивно расширяется, развивается. Калужская область очень хорошо развивается. Как известно, это регион с огромным инновационным потенциалом и один из лидеров в привлечении инвестиций», – подчеркнул Калугин.

Он добавил, что успеху дней Москвы в Калужской области способствует и проведение в июле массового празднования годовщины стояния на реке Угре 1480 года. Праздник проходит с 2011 года, в прошлом году гостями исторической реконструкции и фестиваля стали 10 тыс. человек.

Товарооборот между Москвой и Калужской областью с 2010 по 2016 годы вырос на 30,5 млрд рублей и составил 151,3 млрд рублей. Регион ввозит в столицу колбасные изделия, молочную продукцию, алкогольные напитки, легковые автомобили, топливо и косметику, а импортирует в основном мясо, птицу, мебель, бумагу и строительные материалы.