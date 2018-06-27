Миллиардер Блумберг решил последовать примеру Трампа

Мэр Нью-Йорка с 2002 по 2013 год. В будущем, возможно, президент Америки. Майкл Блумберг хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2020 году. Предполагается, что миллиардер будет баллотироваться от Демократической партии.

Предпринимателю 76 лет — он станет самым старым и богатым кандидатом в президенты США в истории.

Forbes: в январе 2018 года состояние Блумберга оценивалось в $50,8 млрд. Для сравнения: состояние 73-летнего Трампа всего лишь $3,1 млрд. На прошлых выборах Майкл хотел участвовать как независимый кандидат.