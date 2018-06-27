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Instagram добавил функцию видеочата

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Фото: Depositphotos
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Приложение Instagram выпустило обновление, благодаря которому появилась новая функция видеозвонка. Подробно о новых возможностях социальной сети рассказано на сайте платформы.

«Теперь вы можете создать видеочат в Instagram Direct либо с одним человеком, либо с группой. Ваши друзья уже в Instagram, и с видеочатом вы можете легко подключаться к ним через iOS и Android без номера телефона», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что неограниченную по времени функцию можно реализовать одновременно только с четырьмя пользователями.

Аналитики Bloomberg ранее оценили стоимость популярной социальной сети в $100 млрд. Шесть лет назад Facebook купил платформу у основателей за $1 млрд. По словам экспертов, Instagram привлекает новых пользователей и рекламодателей быстрее, чем компания, владеющая правами на нее.

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