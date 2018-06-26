Прямой эфир

Гадюку нашли на детской площадке в Подмосковье

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гадюку нашли на детской площадке в Московской области. Об этом рассказал корреспондент РИАМО.

Инцидент произошел 25 июня в поселке Дубровицы города Подольска во дворе дома 17. Дети увидели змею на детской площадке. Когда она стала уползать от них под машину, они попытались ее оттуда достать. Взрослый местный житель заметил толпу детей возле своего автомобиля и пошел выяснить, что происходит.

Мужчина достал из-под машины змею, которая никого не успела укусить. Он отвез ее в лес и выпустил в районе Домодедово.

Гадюки вышли из зимней спячки в подмосковных лесах еще в конце мая. По словам специалистов, чаще гадюк можно встретить на вырубках, где есть пеньки, хворост, кусты. Змееловы успокаивают, укус гадюки не является смертельным, поэтому паниковать не стоит, но необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гадюки в московском регионе пробудились раньше на две недели
Гадюки в московском регионе пробудились раньше на две недели
Яд гадюк весной опаснее, чем в другое время, предупредили в парке «Лосиный Остров»
В Австралии змея забралась на машину и заблокировала водителя в салоне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017