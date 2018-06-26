Гадюку нашли на детской площадке в Подмосковье

Гадюку нашли на детской площадке в Московской области. Об этом рассказал корреспондент РИАМО.

Инцидент произошел 25 июня в поселке Дубровицы города Подольска во дворе дома 17. Дети увидели змею на детской площадке. Когда она стала уползать от них под машину, они попытались ее оттуда достать. Взрослый местный житель заметил толпу детей возле своего автомобиля и пошел выяснить, что происходит.

Мужчина достал из-под машины змею, которая никого не успела укусить. Он отвез ее в лес и выпустил в районе Домодедово.

Гадюки вышли из зимней спячки в подмосковных лесах еще в конце мая. По словам специалистов, чаще гадюк можно встретить на вырубках, где есть пеньки, хворост, кусты. Змееловы успокаивают, укус гадюки не является смертельным, поэтому паниковать не стоит, но необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.