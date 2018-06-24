Звезда эпохи

В воскресенье, 24 июня, исполняется 110 лет со дня рождения Марины Ладыниной — актрисы театра и кино, одной из главных звезд советского экрана 1930–1940-х годов. Она родилась в семье простого крестьянина в деревне недалеко от Ачинска и первое время после окончания школы работала простой сельской учительницей. Но в конце 1920-х по совету случайно встреченного актера Театра им. Всеволода Мейерхольда приехала в Москву, где сразу поступила в ГИТИС. Спустя несколько лет она уже играла во МХАТе имени Максима Горького и активно снималась в кино. Ладынина снялась в том числе в таких фильмах, как «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки». К дню рождения актрисы, без которой немыслим отечественный кинематограф, портал iz.ru собрал галерею с ее самыми известными ролями