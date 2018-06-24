Звезда эпохи

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Лучшие роли легенды советского кино Марины Ладыниной
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Фото: РИА Новости/Снимок с экрана
Кадр из фильма «Секретарь райкома» (режиссер Иван Пырьев). Марина Ладынина в роли Наташи
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Фото: РИА Новости
Дорогу в большое кино ей во многом открыло знакомство с режиссером Иваном Пырьевым. Они встретились на съемках и поженились в 1934 году. После этого вплоть до середины 1950-х они неизменно работали в дуэте. На фото: на съемках культового фильма «Свинарка и пастух» (1941) с Иваном Пырьевым (в центре) и актером Николаем Крючковым
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Фото: РИА Новости/Снимок с экрана
Марина Ладынина в роли Вари в фильме «В шесть часов вечера после войны» (1944) режиссера Ивана Пырьева
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Фото: РИА Новости/Снимок с экрана
Фильм «Трактористы» считался одним из самых значимых в предвоенном отечественном кино. В 1939 году он был удостоен Сталинской премии. На фото: Марина Ладынина с партнером по площадке Николаем Ярко
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Фото: РИА Новости/Снимок с экрана
Кадр из фильма «Свинарка и пастух» — Марина Ладынина в роли Глаши
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Фото: РИА Новости/Снимок с экрана
Актриса в фильме Ивана Пырьева «Богатая невеста»
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Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «Трактористы»
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Фото: РИА Новости
Марина Ладынина в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности» — после выхода этого фильма на экраны в 1955 году брак актрисы и режиссера распался, а затем Ладынина и вовсе перестала сниматься, не желая играть возрастные роли
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Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
Марина Ладынина, Иван Пырьев (справа) и Николай Крючков на съемочной площадке фильма «Свинарка и пастух»
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
Последние годы своей жизни Марина Ладынина провела в затворничестве, однако известно, что артистку регулярно навещала супруга первого президента России Наина Ельцина
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Марина Ладынина скончалась в Москве в 2003 году. Ей было 94 года
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В воскресенье, 24 июня, исполняется 110 лет со дня рождения Марины Ладыниной — актрисы театра и кино, одной из главных звезд советского экрана 1930–1940-х годов. Она родилась в семье простого крестьянина в деревне недалеко от Ачинска и первое время после окончания школы работала простой сельской учительницей. Но в конце 1920-х по совету случайно встреченного актера Театра им. Всеволода Мейерхольда приехала в Москву, где сразу поступила в ГИТИС. Спустя несколько лет она уже играла во МХАТе имени Максима Горького и активно снималась в кино. Ладынина снялась в том числе в таких фильмах, как «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки». К дню рождения актрисы, без которой немыслим отечественный кинематограф, портал iz.ru собрал галерею с ее самыми известными ролями
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