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Бывшая жена Сталлоне стала мамой в 54 года

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Фото: instagram.com/realbrigittenielsen
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Датская актриса, фотомодель и бывшая жена Сильвестра Сталлоне Бриджит Нильсен стала мамой в пятый раз, сообщает Sun. 

Девочка появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса, ее назвали Фридой. 

15 июля Нильсен исполнится 55 лет. Это первый совместный ребенок Нильсен с ее супругом Маттиа Десси, итальянским продюсером, за которого актриса вышла замуж в 2006 году.

 

you'll be a great papà ❤️ Ti amo 💋 #fathersday #daddy #love #family

Публикация от Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) 17 Июн 2018 в 11:22 PDT

Между тем не все подписчики актрисы в социальной сети Instagram восприняли новость о беременности Нильсен позитивно. Некоторые назвали этот «поступок» безответственным и эгоистичным. На данный момент старшему сыну актрисы, Джулиану, 34 года.

Нильсен известна своей главной ролью в фэнтези «Рыжая Соня». За актером Сильвестром Сталлоне она была замужем чуть больше года, это был ее второй брак. На данный момент она замужем в пятый раз.

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