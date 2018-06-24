Бывшая жена Сталлоне стала мамой в 54 года

Датская актриса, фотомодель и бывшая жена Сильвестра Сталлоне Бриджит Нильсен стала мамой в пятый раз, сообщает Sun.

Девочка появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса, ее назвали Фридой.

15 июля Нильсен исполнится 55 лет. Это первый совместный ребенок Нильсен с ее супругом Маттиа Десси, итальянским продюсером, за которого актриса вышла замуж в 2006 году.

Между тем не все подписчики актрисы в социальной сети Instagram восприняли новость о беременности Нильсен позитивно. Некоторые назвали этот «поступок» безответственным и эгоистичным. На данный момент старшему сыну актрисы, Джулиану, 34 года.

Нильсен известна своей главной ролью в фэнтези «Рыжая Соня». За актером Сильвестром Сталлоне она была замужем чуть больше года, это был ее второй брак. На данный момент она замужем в пятый раз.