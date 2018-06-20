Опасные водоросли начали цвести в озере Байкал

Ученые выявили в Байкале цветение водоросли спирогиры. Эксперты опасаются, что озеро может заболотиться.

Нитчатые водоросли обнаружены вблизи поселка Листвянка. При этом ученые отмечают, что массовое зарастание спирогирой нехарактерно для Байкала. Водоросли убивают губку, которая является фильтром воды. В итоге это может привести к вымиранию части живых организмов.

Спирогира была впервые замечена в 2010 году. В 2017 году ученые призывали признать зоной экологического бедствия три участка прибрежной зоны. Распространение водоросли специалисты связывают с возросшим антропогенным влиянием на озеро, пишет ИА IrkutskMedia.

Для сохранения Байкала ученые рекомендуют местным жителям отказаться от бытовой химии с использованием фосфатов.