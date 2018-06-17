Прямой эфир

Усевшаяся на голову ребенка собака рассмешила пользователей Сети

0
Фото: Кадр из видео/РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В интернете появилось забавное видео, на котором собака уселась на голову ребенку. При этом пес делает вид, что ничего необычного не произошло. 

Ролик появился на сайте reddit.com и набрал уже несколько десятков комментариев.

Как видно на записи, ребенок не знал, что ему делать в этой ситуации, и удивленно смотрел по сторонам. Пса это нисколько не смутило — лишь в конце ролика питомец немного сдвинулся с места.

Ранее в июне в интернете появилось видео, на котором запечатлена забавная спящая собака. Пес поднимает лапу, как только хозяин трогает его за нос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поднимающая лапу во сне собака стала звездой Сети
Собаки организовали «побег» младенца из комнаты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017