Усевшаяся на голову ребенка собака рассмешила пользователей Сети

В интернете появилось забавное видео, на котором собака уселась на голову ребенку. При этом пес делает вид, что ничего необычного не произошло.

Ролик появился на сайте reddit.com и набрал уже несколько десятков комментариев.

Как видно на записи, ребенок не знал, что ему делать в этой ситуации, и удивленно смотрел по сторонам. Пса это нисколько не смутило — лишь в конце ролика питомец немного сдвинулся с места.

Ранее в июне в интернете появилось видео, на котором запечатлена забавная спящая собака. Пес поднимает лапу, как только хозяин трогает его за нос.