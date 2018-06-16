Терешкову поздравили с 55-летием полета в космос

Ровно 55 лет назад легендарная «Чайка» отправилась в космос. На борту «Востока-6» — Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Полёт продлился двое суток 22 часа и 50 минут. 48 оборотов вокруг Земли — всего Терешкова пролетела 1 млн 971 тыс. км. В какой-то момент Терешкова перестала выходить на связь с ЦУП. Космонавт заснула — её разбудил Валерий Быковский, он находился на орбите. Потом обнаружилась неисправность в корабле: он поворачивался не туда. К счастью, ошибку в системе удалось устранить. Приземлилась «Чайка» в Алтайском крае.

Спустя 55 лет она остаётся той, с кого нужно брать пример — мужчинам в том числе. С юбилеем полёта Валентину Терешкову поздравил Владимир Путин.