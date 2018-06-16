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В доме японского художника нашли десятки неизвестных фото The Beatles

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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В доме известного японского фотографа Кацудзи Абэ, скончавшегося 10 лет назад, обнаружили порядка 60 неизвестных фотографий британской группы The Beatles. Об этом сообщает телеканал NHK.

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На снимках запечатлены гастроли ливерпульской четверки в Японии летом 1966-го года. Как пишет «Газета.ру», наибольшее количество кадров Абэ сделал на заключительном концерте The Beatles в в Токио 2 июля. Презентация фотоальбома легендарной британской группы пройдет в субботу, 16 июня, на японском телевидении. В продажу альбом с фотографиями поступит 18 июня.

Сообщается, что снимки нашел сын фотографа в апреле этого года, разбирая вещи на рабочем месте отца.

Весной сообщалось, что британский поп-музыкант и актер Эд Ширан сыграет в новой музыкальной комедии Дэнни Бойла о The Beatles. Сюжет картины будет строиться вокруг уличного музыканта, который обнаруживает, что он единственный в мире помнит песни ливерпульской четверки.

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