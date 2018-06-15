В Петербурге пройдет юбилейный праздник выпускников «Алые паруса»

«Алые паруса» — главный праздник выпускников страны в акватории Невы.

На сцене: Баста, Каста, Мальбек и Сюзанна, Alekseev, артисты театра и балета, музыканты-виртуозы

В 2018-м «Алым парусам» исполняется 50 лет.

В СССР феерию в акватории Невы разыгрывали с 1968 по 1979 гг. В 2005-м сказочный праздник возродили правительство Санкт-Петербурга, Пятый канал и акционерный банк «Россия», который с тех пор остается генеральным спонсором «Алых парусов».