Сегодня страна прощается со Станиславом Говорухиным – актером, режиссером, сценаристом, общественным и политическим деятелем. Яркой и своеобразной личностью. Человеком, который всегда оставался верным самому себе и болезненно переживал бурные катаклизмы нашей жизни, не только общественной, но и творческой.

Судьба свела нас в Одессе, когда он готовил фестиваль жанрового и развлекательного кино «Золотой Дюк» — даже на закате советского периода это был героический вызов культурному истеблишменту. К этому вызывающему проекту он привлек и меня как автора статьи «О развлечении и «развлекаловке». Говорухин был всеобщим любимцем, обладающим репутацией великого жизнелюба и мастера популярных жанров, автором бесспорного шедевра «Место встречи изменить нельзя». А в прокате царствовали «Десять негритят» и написанные им в качестве сценариста «Пираты ХХ века» и «Тайны мадам Вонг».

До того была «Вертикаль», установившая союз Говорухина с Владимиром Высоцким и популярной полублатной культурой. В негласной полемике официоза «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой и Штирлица-Исаева-Тихонова с Говорухиным и Высоцким победителей не оказалось. Победила «Асса», где Говорухин сыграл Крымова — бандита новейшего времени и проиграл (на экране) новому трибуну Виктору Цою, который требовал перемен. И вот они пришли.

Горбачевская перестройка разбудила в Говорухине трибуна. Документальные фильмы «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли» стали символами трагической эпохи переоценки ценностей. Станислав Сергеевич обрел свое место в политике, но не сразу нашел союзников, на которых можно было положиться.

В искусстве он продолжал отстаивать свои идеи в «Ворошиловском стрелке», стоящем особняком в кино, которое мы тоже в то время потеряли. Союз Станислав Говорухина и Михаила Ульянова в трактовке победы честного прошлого над продажным настоящим приобрел характер символа. От «Благословите женщину» до «Конца прекрасной эпохи» ностальгия правит балом. Светлана Ходченкова, открытая режиссером, становится живым воплощением этого мироощущения.

Будучи почти бессменным председателем Комитета Государственной думы по культуре, Станислав Сергеевич не превратился в чиновника, а всегда оставался художником, защищающим интересы творчества даже без особой надежды на законодательный успех. Как в случае с требованием судебного преследования вандалов, которые оскверняли художественные памятники и выставки, якобы оскорблявшие чувства неких псевдоверующих.

Он был и оставался настоящим художником, потому что превыше всего ценил творческий и эмоциональный порыв, на котором строил свои лучшие произведения. Его фильмы, не обладавшие качествами технического аттракциона, вытеснялись из коммерческого проката, но получали максимальные рейтинги при показе по телевидению.

Он был и оставался глубоко народным художником — и в российской глубинке, и в Кремле, и в Одессе, которая осиротела дважды, потеряв почти одновременно двух столь разных и по-своему великих корифеев советского кино — Киру Муратову и Станислава Говорухина. Он у нее успел сняться в фильме «Среди серых камней», не самом удачном, но показательном самим своим названием. С ними ушла эпоха.

Автор — председатель Гильдии киноведов и кинокритиков, доктор искусствоведения, профессор

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