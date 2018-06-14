Самолет Ил-76 сбросил 40 тонн воды на полицейских в Подмосковье
Самолет МЧС во время учений в подмосковном Ногинске сбросил около 40 т воды на сотрудников ДПС.
Предполагалось, что вода из Ил-76 накроет лесной массив, но мощный поток обрушился на дорогу, окатив патрули ГИБДД.
Инцидент произошел несколько дней назад. Спасатели демонстрировали возможности авиации в борьбе с лесными пожарами.
Сами правоохранители к произошедшему отнеслись с юмором. На видео, опубликованном в Сети, слышен смех.
8 июня сообщалось, что в США афроамериканцы «замочили» двух полицейских. Группа парней облила патрульных из бочек и водяных пистолетов.