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Самолет Ил-76 сбросил 40 тонн воды на полицейских в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Самолет МЧС во время учений в подмосковном Ногинске сбросил около 40 т воды на сотрудников ДПС.

Предполагалось, что вода из Ил-76 накроет лесной массив, но мощный поток обрушился на дорогу, окатив патрули ГИБДД.

Инцидент произошел несколько дней назад. Спасатели демонстрировали возможности авиации в борьбе с лесными пожарами.

Сами правоохранители к произошедшему отнеслись с юмором. На видео, опубликованном в Сети, слышен смех.

8 июня сообщалось, что в США афроамериканцы «замочили» двух полицейских. Группа парней облила патрульных из бочек и водяных пистолетов.

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