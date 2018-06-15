Перед Россией стоит цель вдвое снизить уровень бедности и обеспечить устойчивый рост доходов населения выше уровня инфляции. Также перед правительством поставлена задача внедрить механизм финансовой поддержки семей при рождении детей. Часть этого механизма связана с пересмотром уровня и форм пособий для семей с детьми. Бедность — масштабная многофакторная проблема, которая связана не только с доходами, но и с другими социальными ограничениями или лишениями. Но доходы — определяющий фактор бедности.

Сегодня примерно две трети всех бедных домохозяйств — это семьи с детьми. В самой критической зоне оказались семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. За 2014–2016 годы доля бедных в этой категории выросла в 1,5 раза. В особой зоне риска семья оказывается, когда ребенку исполняется полтора года и выплаты по уходу за ребенком заканчиваются, а устроить его в ясли или сад еще нет возможности. К сожалению, и последние инициативы поддержки первого и второго ребенка не решили этой проблемы. Выплаты коснулись только детей в возрасте до полутора лет. Детям старше нужны ясли. Но пока их еще должны построить, а помощь требуется сегодня.

Размер пособия на детей с полутора лет, выплачиваемого работодателем матери, составляет 50 рублей в месяц. Выплаты на детей в возрасте до 3 лет и от 3 лет и старше регионы устанавливают самостоятельно, в зависимости от возможностей. Но обязанность платить ежемесячно была отменена несколько лет назад. И в большинстве регионов выплаты носят символический характер и утратили свой истинный смысл «пособить», помочь справиться с трудной ситуацией, устранить неравенство между семьями в связи с рождением и воспитанием детей. Ведь с появлением каждого ребенка расходы в семье растут, а возможности родителей на рынке труда снижаются.

Что можно сделать? Первое — выделить в особую группу мам (родителей), которые работали до рождения ребенка. Для них увеличить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком с полутора до трех лет, если мама не может устроить ребенка в детский сад или ясли. Эта мера уже обсуждалась, но к вопросу снова нужно вернуться. Поддержку можно ввести на переходный период до достижения стопроцентной обеспеченности яслями всех детей до трех лет.

Второе — предусмотреть выплату ежемесячного пособия нуждающимся семьям по уходу за вторым ребенком после достижения возраста полутора лет. Как вариант — за счет средств материнского (семейного) капитала. Эта мера уже действует, но только в отношении детей в возрасте до полутора лет.

Третье, и главное, — поддержать финансово и материально многодетные семьи. Для этого дополнительно к принятым мерам ввести ежемесячную денежную выплату в размере 0,25–0,5 прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка в многодетной семье. Предусмотреть выплаты для всех семей в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией и для семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума в остальных регионах. Эту федеральную меру дополнить региональной помощью. С учетом дефицита финансовых ресурсов можно предложить регионам совместно с правительством обеспечить реализацию программы продовольственной помощи начиная с многодетных семей в размере 0,25–0,5 прожиточного минимума на каждого ребенка в месяц. Две меры в сочетании помогут не только решить проблему бедности в многодетных семьях, но и поддержать местного производителя.

Также для своевременного возвращения на рынок труда женщин (родителей), имеющих высокооплачиваемую работу, дать возможность сократить пребывание в отпуске по уходу за ребенком. Разумеется, с выплатой всей предусмотренной суммы отпускных за полтора года на условиях социального контракта Фонда социального страхования с работником и работодателем.

Если уйти от узкой темы пособий, то нужно подумать о введении семейного налогообложения доходов. Это может быть альтернативой действующего налогообложения доходов физических лиц, с введением понижающих коэффициентов на детей. Коэффициенты должны быть такими, чтобы семья с пятью и более детьми уже не платила налогов. Такой механизм в отличие от действующих налоговых вычетов на детей позволит повысить экономическую устойчивость семей с детьми и стимулировать экономическую активность родителей.

Введение новых мер можно начинать поэтапно, начиная с регионов Дальнего Востока. Некоторые из этих мер — например, пособия на каждого ребенка в многодетной семье — действуют с 2011 года в Сахалинской области и привели к росту рождаемости и количества многодетных семей.

Когда мы говорим о пособиях, то говорить должны не о расходах, а об инвестициях в семью, в будущее. Бедность в раннем возрасте — фактор, определяющий негативный вектор социального будущего ребенка на всю жизнь. Бедность и неблагополучие в раннем возрасте воспроизводят себя.

Каковы же должны быть инвестиции в детство? В 2017 году дефицит доходов среди семей с детьми в России составил около 555 млрд рублей, или 0,6% ВВП. Для сравнения, по данным Госдумы, размер «детского бюджета» или всех расходов федерального бюджета на детей, включая материнский (семейный) капитал составил 0,58% ВВП. Чтобы ликвидировать семейно-детскую бедность, нужно удвоить расходы на детей и семью. Без этого мы не только не решим проблемы бедности, но и не сможем повысить рождаемость. Ведь в демографически успешных странах расходы на семейную политику составляют 3–4% ВВП. И нам нужно ориентироваться на этот уровень.

Автор — генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ, член Общественной палаты РФ

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