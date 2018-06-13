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Центр жертвоприношения откроют в Уфе в августе 2018 года

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Власти Уфы назвали примерную дату открытия Центра жертвоприношения в городе. Это произойдет 21 августа, в день, когда отмечается праздник Курбан-байрам.

Где именно этот Центр будет расположен, пока не уточняется. Вопрос прорабатывается, сказали «МедиаКорСеть» в администрации столицы Башкирии. Ранее сообщалось, что Центр откроют в районе поселка Зинино под Уфой.

Власти приняли решение открыть Центр жертвоприношений из-за того, что многим жителям кажется негуманным и не соответствующим нормам этики этот обряд.

Кроме того, как ранее заявлял вице-премьер Башкирии Ильшат Фазрахманов, есть вероятность того, что животные станут источником распространения заразных болезней.

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