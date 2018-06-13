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Суд оставил под стражей бывшего замминистра культуры Пирумова

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Мосгорсуд признал законным решение об аресте бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, который обвиняется по делу о хищении 450 млн рублей при строительстве комплекса зданий Эрмитажа.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката Федора Куприянова, который просил смягчить меру пресечения.

«Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», —сказала судья в среду, 13 июня. 

Пирумова и главу группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова задержали 17 мая. В этот же день им предъявили обвинения в хищении. Басманный суд принял решение об аресте экс-замминистра культуры 18 мая.

По версии следствия, Колесников и Пирумов заключили госконтракт «без реального намерения его исполнить». Большую часть полученных в качестве аванса денег обвиняемые перечислили на счета подконтрольных им организаций.

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